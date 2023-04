PostePay, il rimborso per il pieno di carburante: approfittane subito

La prepagata PostePay di Poste Italiane consente di avere un rimborso a ogni automobilista che fa rifornimento presso un particolare distributore. Una vera e propria opportunità di risparmio grazie al cashback dedicato a chi utilizza la carta di pagamento postale.

Ogni possessore di PostePay sa come ottenere un risparmio concreto sul costo del carburante. Il pieno di benzina o diesel, è una spesa che influisce sull’economia domestica di ogni famiglia e cittadino, grazie a questa promozione il rimborso è sicuro. Come funziona?

PostePay o BancoPosta, il ritorno in denaro sul pieno di carburante

Con il rialzo dei prezzi che ha coinvolto anche il carburante, è importante sfruttare ogni occasione per risparmiare e Poste Italiane offre un’opportunità interessante. I titolari di una PostePay o di una carta BancoPoste, infatti, possono usufruire di un rimborso in seguito alla spesa eseguita di un rifornimento di benzina o diesel.

Stiamo parlando di Sconti Poste, una promozione che riguarda la possibilità di avere sconti per acquisti in diversi negozi tra cui i distributori di carburante. Sul sito ufficiale di Poste.it si può trovare un elenco completo degli esercizi commerciali che aderiscono alla promozione a partecipazione completamente gratuita.

Rimborso carburante, come funziona la promozione

Gli store che sono inclusi nella convenzione con Poste Italiane, sono molti. Tra questi ricordiamo Booking.com, Pharmanow e Stefanel ma anche Eni Station. Ma per poter avere il rimborso e la scontistica prevista è necessario utilizzare PostePay carta ricaricabile o la carta BancoPosta conto corrente postale. Solo così si può avere l‘1% di cashback sull’importo pagato per ogni rifornimento effettuano.

Inoltre, chi possiede una PostePay in corso di validità può avere anche 1 euro di sconto in più ma solo entro il 31 dicembre e solo per il rifornimento di carburante con un massimo di 10 euro da spesi in un giorno. Lo sconto avviene tramite rimborso pagato da Eni a chi è iscritto all’App Eni Live a cui deve essere abbinata la carta prepagata di Poste Italiane. L’applicazione permette anche di localizzare facilmente la posizione di ogni stazione di servizio vicina al luogo in cui ci si trova per raggiungerle facilmente.