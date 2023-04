Prezzi dei trasporti alle stelle, per migliaia di italiani sono a rischio le vacanze pasquali

I prezzi per i trasporti in Italia sono arrivati letteralmente alle stelle, mettendo a rischio i viaggi durante le feste pasquali.

Come di consuetudine, durante le vacanze pasquali sono migliaia gli italiani che pensano ad una gita fuoriporta o al rientro ai propri paesi di origine. Tuttavia, quest’anno per spostarsi ci vogliono davvero tanti soldi. L’allarme “caro trasporti” è stato lanciato da Assoutenti, che ha analizzato i costi applicati per viaggiare a ridosso delle feste pasquali.

Proprio come spiega l’associazione “Chi deciderà di muoversi in aereo per trascorrere le feste in famiglia dovrà fare i conti con pesanti rincari dei biglietti”. E la situazione non sembra essere migliore, qualora si dovesse optare per il viaggio in treno. Vediamo quanto emerge dall’indagine.

Prezzi dei trasporti alle stelle: l’indagine di Assoutenti

Secondo una recente indagine condotta da Assoutenti il “caro trasporti” sarà la piaga degli italiani per queste feste pasquali. I prezzi per i mezzi di trasporto sembrano essere arrivati alle stelle, mettendo a rischio le vacanze di diverse migliaia di cittadini. Dall’indagine emerge che un volo solo andata Roma – Catania, nei giorni immediatamente prima la Santa Pasqua, parte da un costo di 369 euro. Si spende poco meno per arrivare a Palermo, 253 euro. Chi da Milano vuole raggiungere Brindisi, dovrà pagare circa 180 euro, mentre, per raggiungere Cagliari è prevista una spesa di 154 euro. Volare da Roma a Cagliari, invece, costerà 160 euro. Va specificato che si tratta di prezzi ai quali vanno aggiunti eventuali supplementi per, ad esempio, i bagagli o la scelta del posto a sedere.

Non va meglio per chi decide di spostarsi in treno. Proprio come evidenzia Assoutenti “Ipotizzando di partire giovedì 6 o venerdì 7 aprile, si spendono con Italo 95,90 euro da Torino a Napoli, 92,90 con Trenitalia. Sempre con Trenitalia servono almeno 104 euro da Milano a Salerno, 169,90 euro da Milano a Bari e 164 euro da Torino a Reggio Calabria. Prezzi simili con Italo, dove la tratta Milano – Salerno parte da 99,90 euro, ma si arriva a pagare almeno 156 euro partendo giovedì 6 aprile sulla tratta Torino – Reggio Calabria”.

Penalizzato dal “caro trasporti”, anche chi ha optato per una mini vacanza all’estero. Secondo i dati raccolti da Assoutenti “Il volo Milano – Sharm el – Sheik del 7 aprile costa 521 euro (solo andata), 400 euro se si parte da Roma. Per Capo Verde servono 710 euro circa sia da Milano che da Roma, mentre per Zanzibar occorre mettere in conto una spesa di circa 518 euro per il volo di sola andata da Milano. Per le Seychelles il biglietto costa 690 euro da Malpensa, circa 500 euro da Fiumicino. Proibitive le Maldive: il volo diretto da Milano costa 75° euro”.