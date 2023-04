Snus, sostanza rischiosa utilizzata dai calciatori: è subito allarme

Snus, tabacco macinato che viene assunto da alcuni calciatori che sono stati sorpresi durante tale pratica. Traorè dell’Aston Villa è stato fotografato mentre ne fa uso come è stato pubblicato sul Giornale.it, è subito allarme per la diffusione della sostanza pericolosa.

Allarme per l’utilizzo di una nuova sostanza pericolosa in Inghilterra, a farne uso sembra che siano diversi calciatori che giocano nella Premier League che sono stati visti a infilare sotto il labbro delle palline misteriose. Di cosa si tratta?

Snus, cos’è e perché se ne parla tanto in Inghilterra

I giocatori in panchina si riposano in attesa del loro turno di entrare in campo per giocare la partita di calcio, alcuni però sono stati visti a eseguire una pratica che può essere rischiosa per la salute. Si tratta di tabacco macinato e unito in piccole sfere pressate, snus è il nome con il quale viene identificata questa sostanza.

Ma perché se ne parla tanto ora? La diffusione delle immagini dei calciatori in panchina che inseriscono sotto le labbra lo snus, ha portato a conoscenza dell’esistenza di questo prodotto illegale realizzato con il tabacco. Solo in Svezia non è ritenuto fuori legge ed è molto utilizzato da molte persone.

Tabacco macinato, chi lo utilizza

Bertrand Traorè è l’ultimo dei giocatori visto mentre fa uso di snus prima di essere chiamato in campo per una sostituzione durante la partita giocata tra Aston Villa e Arsenal. Ma non è certo l’unico sportivo a seguire tale usanza. Anche Mark Gillespie, il portiere del Newcastle, durante una pausa della partita di calcio. Mentre l’attaccante del Leicester, James Vardy, durante il ritiro con la Nazionale inglese, è stato fotografato mentre circolava tranquillamente con in mano un pacchetto di snus.

Dalle pubblicazioni sul magazine The Athletic e Daily Mail che riguardano inchieste svolte proprio sull’utilizzo del particolare tabacco, si trova la conferma di un largo uso della sostanza. In particolare lo snus sembra essere utilizzato dai calciatori più giovani fino a quelli delle categorie superiori. Il dibattito è ormai aperto in quanto sembra che l’ampia diffusione del prodotto possa diventare un problema da risolvere nei giusti tempi e modi.