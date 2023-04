Internet è troppo lento? La semplice soluzione che in pochi considerano

Avere una connessione internet veloce è fondamentale al giorno d’oggi, ma se è troppo lenta niente paura, esiste un modo piuttosto facile che consente di migliorare la rapidità

L’importanza di Internet nella società moderna è decisamente più elevata di ciò che si pensa. Non avere una connessione in casa equivale più o meno a non avere la luce o il gas. Ormai tramite un pc e l’accesso alla rete si compiono diverse attività di elevata importanza tra cui lavorare.

Lo smart working infatti consente di poter svolgere le proprie mansioni da casa e di fare chiamate con i propri colleghi in tempo reale. Ma il presupposto di base è che deve esserci una connessione buona e soprattutto rapida, altrimenti si rischia di vanificare tutto. Dunque in questa sede andremo a scoprire quali contromisure prendere nel caso in cui Internet vada troppo piano.

Internet lento: ecco come ovviare al problema con una semplice mossa

Un calo delle performance è del tutto normale nonostante il progresso tecnologico permetta di navigare nelle migliore condizioni possibili. Quando ciò accade non bisogna farsi prendere dallo sconforto. Con un po’ di lucidità si può risolvere facilmente la questione. La prima cosa da fare è capire se il sistema è realmente bloccato ad una velocità inferiore rispetto a quella che dovrebbe avere. Ciò va compreso a prescindere dal fatto che il collegamento sia tramite Wi-Fi o tramite cavo ethernet.

Per comprendere ciò è necessario premere insieme i tasti Windows ed R e poi inserire nel campo “ncpa.cpl”. Nella finestra aperta si dovrà poi selezionare la propria connessione e controllare che numero appare a fianco della scritta “Velocità”. Se il valore è basso, come ad esempio 100.0Mbps, significa che c’è un blocco o limite impostato che si può rimuovere con facilità. Così di potrà avere nuovamente una connessione Internet veloce che corrisponde all’offerta attivata in sede di sottoscrizione.

Per aspirare al massimo delle prestazioni può essere fondamentale un controllo della scheda di rete installata per capire se ci sono problemi. Stesso dicasi per il cavo he potrebbe essere non adatto all’invio e alla ricezione di dati. Per fare il check della scheda di rete e vedere se è più o meno recente si devono premere contestualmente i tasti Windows X per poi andare su “Gestione dispositivi”. Nella lista che compare bisognerà cercare “Schede di rete” e selezionare quella realmente installata sul proprio dispositivo. Giunti a questo punto va controllato se la voce “Disabilitazione automatica gigabit” risulti disabilitata mentre la “Velocità Duplex” deve essere impostata su “Auto Negotiation”. Fatto ciò si procedere con l’aggiornamento del driver della scheda di rete o con la sua sostituzione.