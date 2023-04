Una delle strade pedonali più belle al mondo sta per riaprire e si trova in Italia

In quale angolo del Bel Paese si trova una delle strade pedonali più belle al mondo? Andiamo a scoprirlo visto che sta per riaprire i battenti dopo circa dieci anni

L’Italia è ricca di posti fantastici e apprezzati in tutto il mondo, tra cui alcune strade pedonali che sono entrate di diritto tra i luoghi da visitare per chiunque ha la fortuna e il piacere di poter scoprire il nostro paese nella sua interezza.

A renderle tali sono dei particolari come i paesaggi, i negozi, le opere d’arte ed architettoniche o la natura che li circonda. Insomma, quelle che almeno una volta nella vita vanno percorse a piedi in modo tale da lasciarsi andare alla loro immensa bellezza.

La strada italiana famosa per la sua bellezza che sta riaprendo al pubblico

Una di queste sta per riaprire dopo che è stata chiusa per quasi 10 anni. Si tratta di via Krupp a Capri, strada panoramica scavata nella roccia nel 1902 per volontà del magnate dell’acciaio Friedrich Alfred Krupp. Era stata concepita per collegare i Giardini di Augusto e Marina Piccola. Inoltre nell’immaginario del suo realizzatore doveva regalare emozioni e gioia a tutti coloro che sono innamorati dell’isola situata nel Golfo di Napoli.

Un vero e proprio sogno ad occhi aperti composto da otto tornanti che arrivano fino al mare. Al contempo però tutto ciò non si è mai sposato benissimo con le criticità imposte dalla natura. Infatti la friabilità del costone di roccia su cui si erge la strada ha creato non pochi problemi nel corso del tempo.

Diverse sono state le chiusure della strada dovute agli allarmi. Dopo la riapertura del 2008 c’è stata quella del 2014 dovuta ad una frana. Il sindaco di Capri Marino Lembo ha voluto però concedere una nuova possibilità a quel lembo di terra tanto apprezzato dagli abitanti e dai turisti e dato via a dei lavori di messa in sicurezza che consentiranno la riapertura della strada.

Già a partire da giugno si potrà tornare a percorrere via Krupp. Inizialmente si procederà a fasi alterne e dopo il periodo estivo ci sarà una nuova chiusura e conseguente riapertura nel periodo natalizio. Un’esperienza tutta da vivere per chi ha in mente di trascorrere le prossime vacanze estive a Capri. Circa 1,3 km di camminata tra la natura e con il sottofondo del rumore del mare. Difficile desiderare qualcosa in più quando si può godere di questo fascino incontaminato.