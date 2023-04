Allarme Poste Italiane: pin in pericolo, rischio conto svuotato

Poste Italiane ha lanciato l’allarme pin, il rischio è ritrovarsi un conto prosciugato. Ecco cosa fare per difendersi.

Di recente si sono moltiplicate le truffe online. Basti pensare che solo nel corso di questi mesi, è stato registrato un incremento del 20% rispetto alle stime dello scorso anno. Alla luce di questi dati, anche Poste Italiane, al fine di tutelare i propri clienti, sta alzando l’asticella di allerta. Proprio come si legge sul sito ufficiale dell’azienda, il gruppo poste italiane ha messo a disposizione dei propri utenti alcuni semplici regole da seguire per evitare di incappare in una sgradita truffa, rischiando un conto prosciugato in pochi attimi.

Innanzitutto, Poste Italiane sottolinea che mai e poi mai, un loro operatore chiederebbe dati personali o i dati e i codici di sicurezza delle carte di pagamento. In più, ha messo a disposizione dei propri clienti una serie di suggerimenti utili da seguire per scampare ad eventuali frodi.

Chiaramente, il rischio maggiore è incappare in qualche malvivente che, fingendosi un operatore delle Poste o di un altro ente accreditato, cerca di sottrarre i dati sensibili della malcapitata vittima. Ma allora, cosa fare per difendersi?

Pin in pericolo: come difendersi

Il gruppo Poste Italiane è sempre molto attento alla sicurezza dei propri utenti e consapevole dell’incremento delle truffe perpetrate ai danni dei suoi clienti ha messo a disposizione sul sito ufficiale alcuni utili consigli da seguire per evitare di cadere nella rete dei malfattori.

Innanzitutto, Poste Italiane ha ricordato che per nessun motivo, un operatore dell’azienda chiede le credenziali di accesso al sito istituzionale o dell’App di Poste Italiane, i dati relativi alle carte come, ad esempio, il PIN, il numero della carta e la data di scadenza oppure il CVV. Ovviamente, non chiederanno mai e per nessuna finalità neanche i codici segreti per autorizzare le operazioni, oppure, di pagare per risolvere un eventuale problema di sicurezza sul conto o la carta. Qualora, qualcuno fingendosi un operatore di Poste Italiane dovesse chiedere le informazioni di cui prima, è meglio essere prudenti perché potrebbe trattarsi di un tentativo di truffa.

In questi casi, Poste Italiane consiglia di controllare con attenzione l’attendibilità di un messaggio di posta elettronica prima di aprirla. Ed in ogni caso, evitare di cliccare link presenti nel testo o scaricare eventuali allegati. Una buona idea, potrebbe essere anche segnalare eventuali e – mail di phishing a Poste Italiane, inoltrandole all’indirizzo antiphishing@posteitaliane.it, avendo cura di cestinarle immediatamente dopo.