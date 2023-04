Gli psicologici ne sono certi: queste cinque cose ti fanno svegliare più felice

Ecco quali sono le cose che permettono alle persone di svegliarsi felici la mattina. Sono più semplici di quel che si crede: scopriamole insieme

Ebbene sì, iniziare bene la giornata ha molti vantaggi, ma spesso il punto è un altro. Infatti, spesso ci si chiede cosa possiamo fare per svegliarci sereni al mattino, in modo tale da avere energie positive per tutto il resto del giorno.

Il nostro stato d’animo influenza tutto ciò che facciamo, dal lavoro alla vita privata. Quando siamo giù, pensierosi o comunque non sereni, non riusciamo ad avere nemmeno delle buonissime performance. Inoltre, il tutto sembrerà sempre più faticoso, per noi stessi e per gli altri che dovranno condividere con noi parte della giornata.

Le cinque cose da fare per essere più felici al mattino

Essere felici dovrebbe essere un mantra. Per qualcuno lo è già, ma con alcuni piccoli segreti possiamo tutti impegnarci a fare del nostro meglio e riuscire nell’intento. Innanzitutto, partiamo da una parola chiave, la gratitudine. Secondo gli psicologi esprimere gratitudine è il primo passo per percorrere la strada della felicità. Quindi impariamo ad apprezzare le piccole e semplici cose e a ritagliarci dei brevi momenti nelle nostre giornate frenetiche. Di pari passo dovrebbe andare il ringraziare gli altri, partendo dal presupposto che tutti possono insegnarci qualcosa, che ci aiuterà a coltivare felicità e positività.

A seguire dovremmo cercare sempre di dare il meglio di noi stessi, presentandoci a chi incontriamo nel nostro percorso con gentilezza. Così facendo si genera una sorta di energia positiva che trascineremo in tutte le nostre cose, dalle più semplici a quelle maggiormente spigolose, in modo da rendere più piacevole il luogo in cui viviamo.

Inoltre, ciò di cui non dovremmo fare mai a meno è un po’ di sano umorismo, accompagnato da leggerezza. Con questa ricetta, dunque, possiamo individuare qualcosa di divertente anche in contesti in cui non c’è apparentemente nulla che faccia scaturire un sorriso. Il rischio è che sicuramente non saremo compresi da tutti, ma perché non provare a stemperare le varie tensioni con un po’ di divertimento?

In ultimo, la parola d’ordine deve essere entusiasmo. Infatti, in questo modo riusciremo a governare le nostre emozioni, perché se ci poniamo delle aspettative positive riusciremo ad assorbire il bello che ci circonda. O, al contrario se siamo negativi oppure trascorriamo il nostro tempo con persone negative, non faremo altro che assorbire quest’aura di disagio che condizionerà il nostro umore e si paleserà attraverso le nostre azioni.