Raccomanda Market: di cosa si tratta e quali ‘sorprese’ puoi ricevere

Andiamo a vedere cos’è una raccomandata market e quali sono i codici che la identificano. In quali casi viene inviata e quali soggetti possono riceverla

La raccomandata è uno strumento semplice, di cui tutti noi siamo a conoscenza. Si tratta di una comunicazione con valore legale, come nel caso di multe o atti giudiziari, che ha un codice di 12 cifre. Per chi non lo sapesse, i primi 3 numeri indicano già il tipo di comunicazione contenuto all’interno.

Tra le varie tipologie, esiste la raccomandata market. In cosa consiste? Detto con parole semplici, parliamo di una comunicazione inviata da più enti, sia pubblici che privati, attraverso il servizio di Centro di Meccanizzazione Postale (CMP) di Poste Italiane. I vari mittenti sono dunque: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’INPS, l’Agenzia delle Entrate, i tribunali e le diverse compagnie assicurative.

Raccomandata Market: quali sono i codici associati e cos’è la raccomandata 689

Se è vero che ogni raccomandata ha un codice, ce ne sono tuttavia diversi per individuare una raccomandata market. Questi numeri sono in genere sotto il codice a barre nell’avviso di giacenza. Tra i vari codici che appartengono a questa particolare raccomandata, menzioniamo innanzitutto i codici 665 e 649, che potrebbero tradursi in solleciti di pagamento, rinnovi di carte bancomat o rimborsi del 730.

Le cifre 648 invece solitamente contengono il sollecito di un pagamento o l’esito di un controllo, mentre i numeri 695 e 696 stanno ad indicare quelle raccomandate che contengono le cartelle esattoriali di Equitalia o dell’Agenzia delle Entrate, oppure richieste di pagamento come canone RAI o bollo auto. Anche i codici 685, 786 o 787 fanno ancora riferimento ad un sollecito di pagamento, ma in genere inteso come una multa o una bolletta non assolta.

Il codice 689 invece appartiene alla raccomandata market che intende comunicare il mancato pagamento di una tassa, di una cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione o di un tributo locale, quale IMU, TASI o TARI. Quando si riceve questo tipo di raccomandata però non c’è sempre e solo da preoccuparsi, perché è vero che può essere stata mandata dall’Agenzia delle Entrate, ma potrebbe anche essere stata spedita dall’INPS per un bonus bebè, la pensione o un assegno sociale.

I contenuti della 689 possono essere ancora diversi, come una diffida o richiesta di risarcimento da parte di un avvocato o la segnalazione per una bolletta non pagata. Oppure, potrebbe trattarsi di una comunicazione da parte della banca o inviata dall’assicurazione o altro ancora. Insomma, per scoprire il contenuto di questo tipo di raccomandata market è necessario ritirarla presso l’ufficio postale indicato e sciogliere di conseguenza tutti i dubbi.