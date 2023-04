Bonus disoccupati 2023: a quanto ammonta, a chi spetta e come presentare la domanda

Andiamo a scoprire tutti i dettagli inerenti il sostegno al reddito Sar per disoccupati. Ecco di cosa si tratta e quali somme vengono elargite

I bonus non sono più così numerosi come qualche tempo fa, ma per fortuna ce ne sono ancora diversi. Uno di questi è quello riguardante i disoccupati, che è stato rinnovato anche per il 2023. Si può già presentare la domanda per poterlo richiedere.

Ma prima di capire questi aspetti è bene capire di cosa si tratta e qual è la potenziale platea di beneficiari. Infatti non riguarda proprio tutti i soggetti che non lavorano, ma solo ad una parte piuttosto specifica.

Bonus disoccupati 2023: a chi spetta, quali sono gli importi previsti, quando fare la domanda

Il sussidio è erogato da Formatemp, il fondo di formazione per lavoratori dipendenti delle agenzie di somministrazione. È riservato esclusivamente a tutti i lavoratori che precedentemente sono stati assunti con uno o più contratti di somministrazione a tempo determinato o indeterminato o anche in apprendistato da parte di Agenzie per il Lavoro.

Andando più fondo il sostegno economico spetta a 3 categorie di utenti con determinati requisiti:

Disoccupati da almeno 45 giorni che abbiano maturato almeno 110 giorni di lavoro (o 440 ore lavorate qualora siano in regime di part-time verticale) nell’ultimo anno a partire dalla data dell’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione,

(o 440 ore lavorate qualora siano in regime di part-time verticale) nell’ultimo anno a partire dalla data dell’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione, Disoccupati da almeno 45 giorni che hanno portato a termine la procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro – MOL ai sensi dell’articolo 25 CCNL Agenzie per il Lavoro,

– MOL ai sensi dell’articolo 25 CCNL Agenzie per il Lavoro, Disoccupati da almeno 45 giorni con almeno 90 giorni di lavoro (o 360 ore in caso di part-time verticale) nell’arco degli ultimi 12 mesi a far data dall’ultimo giorno effettivo di somministrazione.

È richiedibile anche più volte nello stesso anno a patto che si ripresenti lo stato di disoccupazione. Inoltre è compatibile con il Reddito di Cittadinanza e con la Naspi. L’importo varia invece da 780 euro a 1.000 euro a seconda della categoria di appartenenza tra quelle sopra elencate e non tutti possono ottenere la stessa cifra.

Nei primi due casi tra quelli sopracitati vengono erogati 1.000 euro al lordo delle imposte previste della legge. Quelli appartenenti alla terza casistica possono invece ambire a 780 euro sempre al lordo delle imposte previste. La domanda va presentata direttamente al Formatemp attraverso il sistema FTWeb tassativamente nel periodo che intercorre tra il 106° e il 173° giorno successivo all’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione. Insomma una procedura piuttosto chiara che può consentire di avere un importante aiuto in un periodo in cui non si presta servizio.