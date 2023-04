Quanti soldi devo avere in banca per non rischiare un solo euro in caso di fallimento

Il fallimento di una banca è, decisamente, un evento difficile, ma non improbabile. Per cui, è meglio sapere quanti soldi avere sul conto per non rischiare in caso di fallimento.

L’eventualità che una banca fallisca è piuttosto rara, tuttavia, non è impossibile. Del resto, la banca è un’impresa e come tale non è escluso che fallisca. Ne è un esempio quello che è accaduto all’istituto di credito americano Silicon Valley e, successivamente, allo svizzero Credit Suisse.

Come molti sanno, l’attività principale di un istituto di credito è prendere soldi dai risparmiatori e farsi pagare per prestarli ad altri. Tuttavia, non sempre le cose vanno per il verso giusto ed i crediti concessi potrebbero non essere restituiti, mettendo in sofferenza la banca che potrebbe, alla lunga, dichiarare fallimento.

Alla luce dei recenti avvenimenti degli Stati Uniti prima e successivamente della banca svizzera, che vanno ad aggiungersi alla crisi economica che attanaglia il nostro Paese, sono molti gli italiani che temono per i loro risparmi. Quindi cosa fare per non rischiare un solo euro in caso di fallimento?

Cosa fare per non rischiare i propri risparmi in caso la banca fallisca

Certamente, i recenti avvenimenti in combo con l’attuale crisi economica, generano non poca preoccupazione nei risparmiatori italiani che, sempre più spesso, cercano idee su come proteggere i propri risparmi. A tal proposito, può essere rassicurante sapere che, la legge italiana prevede delle misure di salvaguardia per i soldi dei risparmiatori. Infatti, secondo la normativa vigente, i depositi sono assicurati dal Fondo interbancario, al quale tutte le banche sono obbligate ad aderire.

In pratica, i soldi depositati in banca dai risparmiatori sono tutelati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) che garantisce un rimborso in caso di fallimento bancario, fino al valore massimo di 100 mila euro.

In altre parole, se sul conto sono depositati meno di 100 mila euro, non c’è da avere paura in caso la banca fallisca. Al massimo potrebbero esserci dei grattacapo, nell’immediato, a riscuotere il denaro. Il discorso cambia nel caso in cui il saldo del deposito sia superiore a 100 mila euro. Infatti, in questo caso la parte eccedente non viene garantita. Facendo un esempio pratico, se si dispone di 150 mila euro, saranno rimborsati solo 100 mila euro. Mentre, la parte eccedente, cioè i 50 mila euro, vengono registrati come quota nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa. Questo significa che, per non rischiare un solo euro in caso la banca fallisca meglio restare entro il limite dei 100 mila euro.