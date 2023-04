Netflix abbassa i prezzi, ma non a tutti: chi usufruirà di questa ghiotta opportunità

Netflix ha deciso di diminuire i prezzi in alcuni paesi del mondo. Vediamo i motivi di questa scelta e soprattutto quali sono le aree interessate

Netflix ha ormai invaso le nostre vite e allieta le nostre giornate quando decidiamo di stare a casa. La piattaforma on demand con i suoi innumerevoli contenuti è stata capace di attirare un po’ tutte le fasce d’età e ciò negli anni ha garantito una crescita a dir poco esponenziale.

Per forza di cose però ci sono anche alcune criticità con cui il colosso ha dovuto fare i conti come quello della condivisione degli account. Per questo uno degli obiettivi del 2023 è è proprio quello di combattere questo fenomeno oltre che di offrire un abbonamento con pubblicità a chi non ha intenzione di spendere molto per la TV in streaming.

In quali paesi Netflix ha abbassato i prezzi e qual è la situazione in Italia

Ma non è tutto. Tra le altre mosse che ha in serbo Netflix c’è quella di far aumentare il costo mensile in diversi dei 190 paesi in cui è disponibile il servizio. In altri 30 però avverrà esattamente il contrario e si pagherà di meno. A dare la notizia del taglio del costo degli abbonamenti è stato il Wall Street Journal, ma la conferma è arrivata anche da una portavoce dell’azienda che ha rimarcato anche l’importanza di migliorare l’esperienza di fruizione degli utenti.

Al momento però non ci sono dettagli specifici inerenti i prezzi e i paesi che interessati al ribasso. Secondo le indiscrezioni in merito ciò dovrebbe avvenire in Iran, Giordania, Yemen, Libia, Kenya, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Malesia, Indonesia, Thailandia, Croazia, Filippine, Slovenia, Bulgaria, e alcuni paesi dell’America meridionale.

E in Italia? A quanto pare al momento non è previsto nessuno sconto e nemmeno per il futuro. Questo perché il Bel Paese ha già un mercato maturo e non c’è bisogno di attuare delle contromosse per far crescere la clientela. Non ci sono però numeri concreti a suffragare questo tesi in quanto Netflix ultimamente non ha mai comunicato il dato esatto dei suoi abbonati nei singoli paesi. Un modo per evitare di doversi giustificare ogni mese di un calo o di una crescita.

L’ultimo aggiornamento risale alla metà di ottobre 2021 quando fu dichiarato che in Italia gli abbonati erano circa 4 milioni. Con tutta probabilità ad oggi sono molti di più, ma poco importa a quanto pare visto che non ci saranno variazioni di prezzo.