Oro, se vuoi venderlo comprati un bilancino: come stare lontano dai “furbetti”

Chi possiede dell’oro e vuole venderlo per guadagnare un po’ di soldi, ha diversi canali per farlo, ma è meglio fare attenzione a non cadere nella rete dei “furbetti”.

Avere dell’oro usato in casa e venderlo, è un ottimo modo per monetizzare. I canali di vendita sono davvero numerosi, tuttavia, prima di proporre ai potenziali acquirenti i propri oggetti in oro è consigliabile, anzitutto, informarsi sul peso del proprio oro. Pesare il proprio oro, infatti, può rivelarsi una buona mossa, per evitare di prendere sgradite fregature. Una buona idea potrebbe essere fare una pesatura grossolana nella propria abitazione avvalendosi ad esempio di una bilancina da cucina digitale. Chiaramente, qualora l’oro da vedere fosse un gioiello con delle pietre preziose, è importante sapere che non vanno considerate nella pesatura.

Un altro passaggio fondamentale, prima di proporre in vendita dell’oro, è informarsi sulle quotazioni di mercato in tempo reale. Questo perché il costo dell’oro potrebbe cambiare anche nel corso della giornata. Questo consentirà di fare un rapido calcolo sull’importo che può essere incassato dalla vendita dell’oro. Un fattore di cui è importante tener di conto è che la valutazione dell’oro differisce in base alla quantità di oro contenuto nell’oggetto. Il 24 carati è quello purissimo, dove la lega è formata da 999 parti di oro su 1000. Il 18 carati, invece, è l’oro da gioielleria, composto da 750 parti di oro su 1000 e, come ovvio, la sua quotazione è più bassa rispetto a quella dell’oro 24 carati di circa il 35%.

Una volta conclusi questi due passaggi, si può pensare a dove vendere il proprio oro, in tutta sicurezza senza correre il rischio di essere truffati, ecco di seguito qualche suggerimento.

Vendere oro: come stare lontano dai “furbetti”

Chi è interessato alla vendita del proprio oro, certamente, si starà chiedendo dove è possibile ottenere il maggior successo nella vendita, sena rischiare di avere delle fregature dai soliti “furbetti”. Ebbene, un primo canale di vendita potrebbe essere il classico negozio predisposto per l’acquisto di oro usato, i compro oro, oppure, se avete un gioielliere di fiducia, potreste provare a proporgli l’acquisto.

In alternativa, ci si potrebbe rivolgere ai siti di aste online, che normalmente, offrono anche una valutazione gratuita degli oggetti proposti. In questo caso, basterà fare delle belle foto agli oggetti in oro di cui ci si vuole liberare, senza dimenticare una dettagliata descrizione, il peso e gli estremi del documento di identità.

Ma attenzione, prima di affidarvi alla vendita online, meglio leggere qualche recensione di utenti che hanno già avuto esperienze in merito.