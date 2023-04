Dimmi di che colore hai gli occhi e ti dirò chi sei: il dettaglio che svela la tua personalità

Il colore degli occhi può dire molto sulla personalità degli individui. Ecco un test molto simpatico in tal senso che può svelare diversi particolari che prima si ignoravano

Si dice che gli occhi siano lo specchio dell’anima. A quanto pare non è un modo di dire campato per aria, ma ha un fondo di verità. D’altronde è la prima cosa che guardiamo in una persona appena la conosciamo. Ma in che modo può dirci qualcosa in più sulla nostra personalità?

Semplice, dal colore. Questo tratto infatti può svelare alcune caratteristiche dell’individuo piuttosto importanti. Chiaramente non si tratta di una scienza esatta. Esistono delle eccezioni che come dice un noto detto confermano la regola. Andiamo quindi a vedere quali sono le peculiarità di una persona in base alla tonalità dei propri occhi.

Colore degli occhi: quali aspetti del proprio carattere aiutano a comprendere

La prima cosa da fare è mettersi davanti allo specchio e capire precisamente qual è il colore dei propri occhi. Infatti ci sono diverse sfumature a cui alle volte non si presta attenzione. Una volta captato ciò sarà possibile dedurre la propria “personalità”.

Dividendo per macrocategorie i colori degli occhi è possibile catalogarli in blu o azzurri, verdi e marroni. Partendo dai primi che potrebbero essere anche di un grigio intenso o ghiaccio, chi ha gli occhi blu è tendenzialmente una persona ottimista, allegra e che non si lascia mai abbattere dagli ostacoli che presenta la vita. Sono datati inoltre di generosità e altruismo, amano socializzare e stare in compagnia. Hanno un grande entusiasmo capace di contagiare il prossimo.

Gli occhi verdi (sia inteso che chiaro) sono invece indice di testardaggine e decisione. Si tratta di persone che sanno bene cosa vogliono dalla vita e quali obiettivi hanno intenzione di raggiungere. Inoltre sanno farsi valere e non hanno paura di esprimere la loro opinione con fermezza, forza e coraggio.

Per quanto concerne gli occhi marroni (che possono essere chiari, scurissimi, nocciola o ambrati) sono un chiaro segnale di personalità riflessiva ed equilibrata che non si tira mai indietro di fronte al duro lavoro e alla fatica. Sono inoltre indice di un carattere introverso che non si lascia andare facilmente e che tendenzialmente si fida poco degli altri. Tra gli altri tratti distintivi ci sono anche la maturità, la meticolosità nel valutare bene le opzioni prima di fare una scelta e il non amare gli imprevisti. Insomma, chi ha gli occhi marroni sa farsi voler bene.