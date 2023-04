Le regioni italiane dove si vive più a lungo: le donne battono gli uomini

Andiamo a scoprire quali sono le regioni d’Italia con l’aspettativa di vita più alta tenendo conto che i dati sono stati influenzati anche dall’avvento del Covid 19

L’aspettativa di vita in Italia cresce con un ritmo sempre più basso anche se sotto questo punto di vista siamo tra i paesi a livello mondiale messi meglio. Purtroppo però ad emergere sono le differenze tra meridione e settentrione.

Stando alle ultime rilevazioni dell’Istat, gli uomini del Nordest possono contare su una speranza di vita alla nascita pari a 81,6 anni mentre per le donne il dato sale ad 85,9 anni. E al Sud invece? Essendoci condizioni meno favorevoli i numeri scendono ad 80,2 per gli uomini e a 84,5 per le donne.

Aspettativa di vita regioni italiane: la classifica completa

Nel Nordovest e nel Centro della penisola l’aspettativa di vita alla nascita è praticamente identica per le donne con un dato che ti attesta ad 85,5 anni. Per i maschi invece il Centro gode di un piccolo vantaggio (81,3 contro 81,1 del Nordovest). Questa è la situazione generale. Vediamo invece come cambia per singola regione. Ecco quali sono ai primi posti sotto questo punto di vista.

Al primo posto per quanto riguarda gli uomini c’è la Provincia di Trento (82,2 anni), mentre al secondo c’è l’Umbria (81,9) e al terzo le Marche e la provincia di Bolzano (81,8). Passando al gentil sesso anche in questo caso spicca la Provincia di Trento con una media di vita di 86,6 anni. Si tratta del dato più alto inerente la speranza di vita in Italia.

Incredibile ma vero sotto questo punto di vista ha una minima incidenza anche il grado di istruzione. I maschi con un livello più basso secondo i dati hanno una speranza di vita alla nascita più bassa di addirittura 3 anni. In generale comunque tra i fattori da prendere maggiormente in considerazione c’è sempre la questione geografica. Chi vive al Sud perde un ulteriore anno di speranza di vita.

Dal 2020 ha inciso fortemente sulla speranza di vita anche il Covid. La media è 82 anni, cioè 1,2 in meno rispetto al 2019. I signori sono scesi a 79,9 anni perdendo 1,4 anni di vita mentre le donne “appena” 1 con una media di 84,4 anni. Un divario comunque significativo tra i due sessi che è sempre pressappoco il medesimo nel corso degli anni.

In questo caso però nella zona meridionale dello stivale si sono registrati cali più bassi visto che nei primi mesi la pandemia si è concentrata soprattutto nell’estremo Nord. La Calabria ad esempio ha perso solo 0,5 anni di speranza di vita. A prescindere da ciò la situazione generale non è delle più rosee.