Vacanze estive: quando conviene prenotare per risparmiare, sul serio

Anche se la vacanza sembra ormai essere diventato un evento di lusso destinato solo a pochi fortunati, esistono dei piccoli trucchetti che permettono di risparmiare notevolmente.

Chi non vuole rinunciare al tanto guadagnato periodo di riposo non può fare a meno di imparare quanto più possibile sul come risparmiare il più possibile riuscendo comunque ad ottenere un soggiorno piacevole, rilassante ed anche divertente.

Che le vacanze siano fatte in famiglia, da soli o con gli amici è di vitale importanza valutare prima di tutto il budget che si ha a disposizione per capire il periodo in cui partire, i giorni di permanenza nella città di destinazione, il tipo di alloggio e perché no anche il tipo di viaggio od i vantaggi garantiti dai siti di prenotazioni online.

Inoltre, nel caso in cui si decida di partire con un gruppo molto numeroso di amici è anche consigliabile valutare di rivolgersi alle agenzie, le quali potranno organizzare un viaggio completo fino ai minimi dettagli. Per risparmiare si può puntare su alloggi diversi dagli hotel con pasti inclusi, cercando piuttosto soluzioni come B&B, appartamenti da dividere o case in affitto, che permetteranno di risparmiare anche sui pasti richiedendo appena qualche sforzo di organizzazione in più.

Tra le mete più consigliate e meno note in Italia è impossibile non nominare l’Entroterra della Gallura, Sant’Agata dei Goti, la Basilicata o Morfasso, mentre se si ha intenzione di andare all’estero si potrebbero prendere in considerazione la Slovenia od il Portogallo.

Quando organizzare i viaggi per risparmiare, le date

Secondo le statistiche fornite da Skyscanner, 3 destinazioni in particolare si aggiudicano la top 3 tra le mete più economiche: Agadir in Maorcco, Fes in Marocco e Marsiglia in Francia. I dati tuttavia non sorprendono più di tanto dato che in Italia ben l’87% delle ultime vacanze sono state effettuate in posti di mare, più nello specifico alle Maldive, a Zanzibar ed in Thailandia.

Un altro fattore importante che può cambiare notevolmente il prezzo delle vacanze annuali è sicuramente il periodo della prenotazione, infatti è noto che, a parte qualche occasione last-minute, organizzarsi all’ultimo risulta essere particolarmente svantaggioso per chiunque, sia singoli che coppie o famiglie e gruppi di amici.

Ecco quando è meglio prenotare le proprie vacanze annuali:

Vacanze di primavera: entro il 13 febbraio 2023

Vacanze pasquali: 26 febbraio 2023

Vacanze estive: entro il 10 aprile 2023

Vacanze di Ognissanti: entro il 17 agosto 2023

Vacanze di Natale: entro il 31 ottobre 2023

Vacanze Invernali: entro il 23 dicembre 2023