Acqua minerale: la classifica delle più economiche, ci sono sorprese

L’acqua è uno dei beni essenziali per la vita di tutti tuttavia è importante ricordare che non tutte le acque in bottiglia sono uguali, né tantomeno sono uguali tutte le acque di rubinetto.

La migliore scelta possibile l’ha trovata Altroconsumo, l’associazione dei consumatori che, attraverso un’indagine ha stabilito quale marca di acqua minerale naturale sia la migliore e come riconoscere le proprietà della propria acqua di rubinetto.

L’acqua minerale naturale in bottiglia si può trovare ormai ovunque in tantissime marche, ognuna delle quali contiene delle caratteristiche ed un gusto unico che troppo poco spesso vengono presi in considerazione dai consumatori, come la fonte, i benefici sul metabolismo, i metalli pesanti, i sali minerali e così via.

Anche se le analisi condotte da Altroconsumo evidenziano una situazione totalmente a norma di legge, le 38 marche analizzate hanno portato alla creazione naturale di una classifica basata su più elementi che forniscono varie indicazioni sulla qualità dell’acqua minerale.

Le bottiglie di acqua sono croce e delizia di tutti gli italiani, infatti se da una parte sono comode da acquistare e da tenere in borsa o nello zaino, le confezioni spesso pesano diversi kg, le bottiglie spesso si piegano o deformano e spesso vengono conservate in modo erroneo, cosa che va ad influire negativamente sulla qualità dell’acqua contenuta.

Quale acqua in bottiglia è la migliore

Per conoscere in autonomia quale acqua tra quelle presenti al supermercato sia la migliore è sufficiente controllare l’etichetta, dove saranno sempre indicati: il residuo fisso, il Ph, la durezza dell’acqua, la conducibilità elettrica, la temperatura dell’acqua alla sorgente e la composizione dell’acqua stessa, individuando nitrati, cloruri, fluoruri, solfati, bicarbonato, potassio, magnesio, calcio e sodio.

La raccomandazione principale di Altroconsumo è quella di bere l’acqua del rubinetto di casa dato che offre un’infinità di vantaggi dato che è gratuita, non ha impatto ambientale negativo, è pratica e soprattutto di ottima qualità, almeno nella maggioranza delle città italiane. Chi nonostante ciò volesse comunque continuare ad acquistare l’acqua minerale naturale in bottiglia può scegliere prendendo spunto da questa classifica completa di prezzo a bottiglia e punteggio di qualità raggiunto:

Smeraldina (73 punti), 0,39 euro Rocchetta (71 punti), 0,33 euro Recoaro (72 punti), 0,20 euro San Bernardo (71 punti), 0,31 euro San Benedetto (71 punti), prezzo 0,21 euro Alpe Guizza (70 punti), prezzo 0,09 euro Lauretana (70 punti), prezzo 0,33 euro Gran Guizza (69 punti), prezzo 0,10 euro Vitasnella (69 punti), prezzo 0,37 euro Lurisia (69 punti), prezzo 0,75 euro Panna (69 punti), prezzo 0,41 euro Blues – Eurospin (67 punti), prezzo 0,25 euro San Benedetto Eco Green (67 punti), prezzo 0,40 euro Vera (67 punti), prezzo 0,49 euro Eva (66 punti), prezzo 0,48 euro