Quanto guadagnano i militari? La lista degli stipendi vi farà riflettere

Quando si pensa al mestiere da militare si immagina subito allo stile di vita rigido, ai viaggi il territori pericolosi ed all’azione, oltre ovviamente a tutti i rischi che bisogna correre.

Chi ha tentato almeno una volta di informarsi sulla carriera militare sa bene che per arrivare a fare parte dell’Arma si devono passare molti step e soprattutto si devono rispettare rigidissimi requisiti.

Per diventare un militare si possono considerare 4 diverse modalità:

l’accademia militare, alla quale si può accedere con un diploma di maturità e che prevede una formazione di 4-5 anni

il concorso pubblico, quando viene indetto dal Ministero dell’Interno ed al quale verrà valutata l’istruzione, l’idoneità fisica e psicologica

l’arruolamento volontario, che può essere scelto dai maggiorenni diplomati o con pari grado di istruzione ed in cui bisogna superare dei test di selezione

il servizio civile, che dura generalmente 12 mesi

La carriera militare ovviamente è molto complessa sia dal punto di vista fisico che psicologico, per questo oltre allo stipendio annuale, che viene deciso in accordo con il Ministero della Difesa, vengono anche assegnate delle indennità che comprendono il vitto e l’alloggio, specialmente nel caso in cui siano previsti dei viaggi, l’indennità di missione e l’indennità di specializzazione.

A quanto ammontano gli stipendi dei militari

I contratti del mondo militare sono principalmente 3, il primo è il contratto a tempo determinato, il secondo è il contratto a tempo indeterminato e l’ultimo è invece un contratto come operatore specializzato e tali contratti possono ovviamente cambiare a seconda del percorso di studi svolto all’interno dell’accademia militare.

Uno dei principali fattori che determinano lo stipendio dei militari è di sicuro il grado di appartenenza, gli ausiliari infatti hanno retribuzioni minori rispetto ai sottufficiali o agli ufficiali, i quali però devono riuscire a svolgere le proprie attività nonostante le condizioni di lavoro stressanti, rimanendo lontani dalla famiglia ed i grandi rischi che si corrono.

In questa lista aggiornata sono elencate tutte le retribuzioni annuali divise per grado:

Capitano, 27.564,08 euro

Tenente, 27.106,20

Sottotenente, 25.045,76 euro

Primo Luogotenente, 27.106,20 euro

Luogotenente 26.282.03 euro

Primo Maresciallo con 8 anni, 25.641,00 euro

Primo Maresciallo, 25.183,13 euro

Maresciallo Capo, 24.450,53 euro

Maresciallo Ordinario, 23.992,53 euro

Maresciallo, 22.847,96 euro

Sergente Maggiore Capo Qualifica, 23.992,65 euro

Sergente Maggiore Capo con 4 anni, 23.031,11 euro

Sergente Maggiore Capo, 22.756,39 euro

Sergente Maggiore, 22.252,73 euro

Sergente, 21.382,76 euro

Caporal Maggiore Capo qualifica, 22.252,73 euro

Caporal Maggiore Capo con 5 anni, 21.428,55 euro

Caporal Maggiore Capo Scelto, 21.336,98 euro

Caporal Maggiore Capo, 20.512,80 euro

Caporal Maggiore Scelto, 19.871,78 euro

Primo Caporal Maggiore, 19.276,54 euro