Silvio Berlusconi, quanti sono i suoi eredi: forse non lo sai

Quella del cavaliere è una famiglia molto numerosa. L’ultima arrivata è Olivia, nipote di Piersilvio. Aumenta, dunque, il numero degli eredi di Silvio Berlusconi, ma quanti sono in tutto?

La famiglia Berlusconi si ingrandisce ancora con l’arrivo di Olivia la nipote di Piersilvio, l’amministratore delegato di Mediaset, diventato nonno a soli 52 anni. Intanto, il Cavaliere neo bisnonno, ha già numerosi figli e nipoti. Del resto, oltre alla vita professionale, Berlusconi ha dato sempre grande importanza alla sua famiglia.

Nato nel 1936 a Milano, Silvio Berlusconi è figlio di Luigi Berlusconi, funzionario della Banca Rasini e di Rosa Bassi. Ha avuto due fratelli minori: Maria Antonietta e Paolo. Oggi, il 4 volte presidente del consiglio dei ministri, è padre di ben cinque figli. Due sono i figli che il Cavaliere ha avuto dalla prima moglie Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, Marina e Piersilvio. Mentre, dal secondo matrimonio con Veronica Lario sono nati: Barbara, Eleonora e Luigi. Cinque figli, che hanno donato al Leader di Forza Italia un totale di 17 nipoti, considerando anche la bisnipote, per l’appunto Olivia.

Una super famiglia e un super patrimonio da dividere tra tanti eredi. Come molti già sapranno, quello del quattro volte Presidente del Consiglio dei ministri è un vero e proprio impero.

Chi sono gli eredi di Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi è, senza dubbio, il protagonista indiscusso della scena pubblica italiana degli ultimi 25 anni e, spesso, anche la sua vita privata è stata sotto i riflettori, a partire dalle sue relazioni sentimentali, fino ai suoi numerosi figli, nipoti e pronipoti. Come molti sapranno, l’imprenditore milanese ed ex premier, è padre di cinque figli: Barbara e Piersilvio dalla prima moglie e Barbara, Eleonora e Luigi dalla seconda. Inoltre, il cavaliere è nonno di numerosissimi nipoti, in tutto 17 considerando anche il recente nuovo arrivo in famiglia della pronipote Olivia.

Sono tanti gli eredi dell’incredibile patrimonio di Silvio Berlusconi che, secondo le ultime indiscrezioni ammonterebbe ad oltre 47 milioni di euro (dichiarati al Fisco nel 2020). Secondo quanto riportato all’anagrafe patrimoniale dei dirigenti di partito, il Leader di Forza Italia avrebbe registrato una perdita di poco più di 500 mila euro rispetto al 2019. Mentre, lo stipendio da eurodeputato del cavaliere ammonta a 47.492.818 euro.

Ai redditi dell’imprenditore milanese vanno aggiunte le diverse ville possedute, le numerose auto, le barche di lusso ed il pacchetto titoli. Insomma, un vero e proprio impero di cui godranno principalmente i suoi cinque figli e, di conseguenza, nipoti e pronipoti.