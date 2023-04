“Noi siamo la miglior difesa” Il Governo ti scrive per salvarti dalle truffe

Le truffe online sono diventate una vera e propria piaga per i naviganti. Pertanto, con lo scopo di tutelare i cittadini, il Governo ha dispensato alcuni utili consigli per evitare di cadere nella rete dei malfattori del web.

La di digitalizzazione di molti processi ha causato la crescita esponenziale delle truffe online. Solo nei primi mesi del 2023 è stato registrato un aumento pari al 20% rispetto allo scorso anno e danni per oltre 48 miliardi di dollari in tutto il mondo. Queste insidie non risparmiano neanche il nostro Paese, anzi sono diventate un vero e proprio incubo per i naviganti.

Del resto, il rischio di cadere vittima di una spiacevole truffa telematica riguarda davvero tutti, considerato che le tecniche dei criminali informatici sono sempre più affinate ed è diventato sempre più difficile identificarle tempestivamente. Il pericolo delle truffe online non va sottovalutato, lo sa bene il Governo che, con lo scopo di mettere in guardia i cittadini, ha dispensato una serie di consigli utili a scampare alle trappole del web.

Nella maggior parte dei casi, i cyber criminali fanno leva sulla buona fede delle malcapitate vittime e, fingendosi enti affidabili, spingono i naviganti a cliccare link o scaricare allegati che, in realtà, altro non sono che pericolosi malware. Ecco alcuni suggerimenti utili a riconoscere e a difendersi da questi subdoli attacchi.

I suggerimenti del Governo per salvarti dalle truffe

In linea generale, l’esca delle truffe telematiche sono le telefonate, le e – mail e gli sms che si presentano come comunicazioni da parte di enti conosciuti e fonti affidabili. Per tale ragione, il primo passo per salvarsi dalle truffe è verificare con attenzione la provenienza di queste comunicazioni, soprattutto, qualora dovessero richiedere informazioni personali e dati sensibili. Spesso, queste comunicazioni fanno leva sul senso di urgenza e invitano i malcapitati utenti ad agire tempestivamente. In questo caso, il consiglio è di non lasciarsi prendere dalla fretta ma prendersi il tempo necessario per fare tutte le verifiche del caso.

Il Governo raccomanda, inoltre, di non lasciarsi tentare da proposte commerciali particolarmente vantaggiose o che offrono facili guadagni. Questo perché potrebbero essere solo specchietti per le allodole e rivelarsi una sgradita frode. Un altro consiglio è anche quello di essere prudenti negli acquisti online e, prima di buttarsi a capofitto, verificare alcuni elementi. Ad esempio, è importante che l’indirizzo sia “https” e sia presente l’immagine del lucchetto nella barra di indirizzo. In più, una buona abitudine è quella di controllare i dati del venditore e che sia previsto un sistema di pagamento sicuro che riporti chiaramente i costi di spedizione. Ovviamente, il Governo si raccomanda di usare la massima cautela nella gestione dei propri dati e delle informazioni personali. Inoltre, consiglia la modifica periodica di password oltre che l’aggiornamento di applicazioni e sistemi operativi.

Se, nonostante tutte le precauzioni si dovesse cadere nella rete dei malfattori, è buona norma avvisare prima possibile le forze dell’ordine, nello specifico, per le truffe online la Polizia Postale.