Tesla lancia la sua birra ‘misteriosa’, indovinate da chi è prodotta: Italia fuori gioco

Si chiama GigaBier ed è la nuova birra lanciata da Tesla, scopriamo quanto costa e, soprattutto, da chi è prodotta.

Elon Musk è, attualmente, l’uomo più ricco del mondo ed è considerato una delle menti più brillanti del Ventunesimo secolo. Dotato di indiscutibili capacità imprenditoriali, tra i suoi progetti più importanti, Tesla, l’azienda multinazionale statunitense specializzata nella produzione di auto elettriche, pannelli fotovoltaici e sistemi di stoccaggio energetico. Tuttavia, di recente, Tesla vende spesso anche oggetti un po’ fuori dagli schemi ordinari e, dopo la mitica Tesla Tequila uscita a fine 2020, l’azienda ha lanciato sul mercato un nuovo prodotto. Nello specifico, si tratta di una birra, la GigaBier targata Tesla.

La birra di Elon Musk è un prodotto molto particolare, soprattutto, grazie ad un ingrediente speciale. Leggendo l’etichetta della GigaBier, infatti, si legge che il classico luppolo è stato sostituito dai “Cyberluppoli”.

Per ora la GigaBier, anche chiamata Teslabeer, è in vendita ad un prezzo non proprio accessibile a tutti, ma certamente giustificato dall’estetica curata. Infatti, parliamo di tre bottiglie bellissime, presentate “in una custodia nera lucida con filigrana Giga luminescente”. In più, particolare non da poco conto, si tratta di una limited edition. Tesla GigaBier è disponibile e ordinabile direttamente sullo shop ufficiale GigaBier.tesla.com a 89 euro per tre bottiglie da 330 ml. Ma a chi si è affidata l’azienda di Elon Musk per la produzione della sua nuova birra?

Tesla GigaBier, da chi è prodotta?

Dopo la mitica Tesla Tequila uscita a fine 2020, l’azienda di Elon Musk lancia un nuovo particolare prodotto, la GigaBier. Tesla si è affidata ad un’azienda tedesca per la produzione di questa birra particolare. Infatti, è venduta e distribuita da BroueUnie ed ha una gradazione alcolica al 5%. La distribuzione della GigaBier, che lo ricordiamo è realizzata in edizione limitata, è prevista in tutta Europa, dalla Francia alla Spagna, passando ovviamente per l’Italia. Restano, invece, incredibilmente fuori dalla trovata di Musk gli Stati Uniti.

Ecco quanto si legge dalla descrizione “Tesla GigaBier emula le forma del Cybertruck e onora i 500 anni di tradizione della produzione di birra tedesca secondo i principi del Reinheitsgebot. Goditi questa birra pilsner in edizione limitata prodotta a Berlino con la nostra esclusiva varietà di Cyberluppoli e note di agrumi, bergamotto e frutta dolce”.

Insomma, una birra rigorosamente Made in Germany, che fa già gola soprattutto ai collezionisti. Del resto, come abbiamo visto il prezzo non è propriamente accessibile a tutti. La GigaBier è disponibile in Italia a ben 89 euro per tre bottiglie da 330 ml.