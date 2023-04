Il miliardario più giovane del mondo è italiano: chi è e quanti anni ha

Secondo la nota rivista di economia mondiale Forbes il milionario più giovane del mondo è italiano. Scopriamo chi è quali sono le attività che lo hanno reso così facoltoso

Per essere un uomo davvero ricco solitamente bisogna avere una certa età. Secondo Forbes infatti l’età media dei “paperoni” della Terra nel 2023 è di 65 anni. Un dato piuttosto coerente visto che difficilmente si può diventare milionari già quando si è giovanissimi.

Eppure qualcuno c’è. Sono 15 le persone in tutto il pianeta che vantano fortune spropositate e non hanno compiuto ancora 30 anni. Tra queste c’è anche un ragazzo italiano, che detiene il primato in tal senso.

Milionario più giovane del mondo: chi è Clemente Del Vecchio

Il suo nome è Clemente Del Vecchio ed è il figlio di Leonardo, il fondatore di Luxottica. È nato dalla relazione tra l’imprenditore e la compagna Sabina Grossi ed è il fratello di Luca Del Vecchio e fratellastro di Leonardo Maria. Alla morte del padre avvenuta lo scorso giugno all’età di 87 anni ha ereditato un patrimonio netto stimato di 3,5 miliardi di dollari.

Per effetto di ciò a soli 18 anni è diventato il milionario più giovane al mondo. Nonostante ciò Clemente non sembra avere un ruolo stabile all’interno di Luxottica che possiede al suo interno brand del calibro di Sunglass Hut, Ray-Ban e Oakley. Stesso discorso per il fratello Luca anch’egli nato durante la storia con Sabrina Grossi.

La donna invece è membro del consiglio di amministrazione di Luxottica ed è ex responsabile delle relazioni con gli investitori dell’azienda. Leonardo Maria (27 anni) invece si occupa della strategia per l’azienda italiana degli italiani degli occhiali. A differenza degli altri due fratelli è figlio di Nicoletta Zampillo con cui Leonardo Del Vecchio è stato sposato dal 1997 al 2000 e con cui si è risposato nel 2010.

In tutto Del Vecchio ha avuto sei figli da tre compagne diverse. Ognuno di loro ha ereditato il 12,5% del capitale di Delfin, la holding lussemburghese cui fa capo oltre il 32% di EssilorLuxottica. L’azienda invece l’ha lasciata ai suoi fidati collaboratori, che nel corso degli anni hanno contribuito a costruire l’impero economico di Leonardo. Per rendere l’idea della sua ricchezza, negli anni precedenti alla sua scomparsa è risultato essere l’azionista più ricco di Borsa Italiana, nonché primo della classifica italiana degli uomini più ricchi. Adesso sta a Clemente ripercorrere le sue orme e con una base così solida il futuro non può che essere dalla sua parte.