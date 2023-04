Polaroid, la fotocamera che non passa mai di moda: quanto costa nel 2023

La Polaroid è una delle fotocamere che ha fatto la storia della fotografia. Nonostante le moderne tecnologie ancora oggi è piuttosto in auge: ecco quali sono i costi di macchinette e pellicole

Quanto erano belli i tempi in cui le Polaroid spopolavano in giro per l’Italia e per il mondo. In quel periodo sembrava di aver raggiunto l’apice della fotografia. D’altronde nessuno avrebbe mai potuto ipotizzare l’avvento degli smartphone e delle fotocamere digitali in grado di fornire le immagini in pochi secondi,

A prescindere da ciò la Polaroid e tutte le macchinette fotografiche affini non sono cadute nel dimenticatoio e hanno dato prova di grande resistenza al cospetto di tecnologie che nell’immaginario collettivo avrebbero dovuto spazzarle via. Chiaramente al passo coi tempi anche queste sono migliorate e diventate quindi “più adatte” alla nostra epoca.

Polaroid: quali spese bisogna sostenere nel 2023

Ma se un individuo volesse acquistare uno di questi dispositivi quanto dovrebbe spendere? Sul sito ufficiale di Polaroid ci sono diversi pacchetti con tanto di ricariche e accessori inclusi. Per chi però è interessato solo alla macchina fotografica istantanea, la Polaroid Now di seconda generazione ha un prezzo di listino di 129,99 euro.

Il livello superiore invece è quello della Polaroid Now+ di seconda generazione. Il costo di base è di 149,99 euro e comprende anche cinque filtri-lente inclusi. Per chi vuole andare a risparmio l’opzione migliore è la Polaroid Go da 99,99 euro. Tutto sommato l’investimento è contenuto. Il “problema” sono le ricariche.

Una confezione di 8 fotografie istantanee i-Tyoe (compatibile diverse tipologie di Polaroid) costa 16,99 euro sia in versione color che bianco e nero. Chiaramente come spesso capita acquistare più pezzi comporta un abbassamento della spesa sul singolo prodotto. Ad esempio acquistando 3 confezioni il prezzo scende a 15 euro mentre con 5 confezioni si arriva a pagare 14,40 euro a pack.

Più convenienti le pellicole per le nuove Polaroid Go: un pacchetto da 16 foto ha un prezzo d’acquisto di 19,99 euro. I metodi per risparmiare sono comunque molteplici. Si va dall’usato fino ad arrivare ad Amazon, che periodicamente propone delle offerte che però vanno prese al volo. Addirittura c’è la possibilità di poter pagare in comode rate. Insomma delle buone ricerche possono portare a degli ottimi risultati, basti pensare che si può trovare la Polaroid Go a 94,99 euro pagabili in cinque tranche. Decisamente utile per chi magari è intenzionato ad avvicinarsi a questo mondo senza però andare in contro a spese un po’ più ingenti e non ammortizzabili.