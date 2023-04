Bevi spesso acqua frizzante? Quali sono le conseguenze per il tuo corpo

Preferire l’acqua frizzante a quella naturale è fisiologico, ma è bene conoscere alcuni particolari in merito al consumo eccessivo. Alcuni sono decisamente inaspettati

Il corpo umano può fare a meno di tante cose ma non dell’acqua. D’altronde rappresenta il 60% del nostro corpo e determina la salute del nostro organismo. Bere tanto aiuta a mantenere un buon livello di idratazione e favorisce alcune funzioni importantissime come digerire e mantenere stabile la temperatura corporea.

Di norma bisognerebbe bere almeno 1,5 litri d’acqua al girono. La mancanza di questa si può manifestare in diversi modi come ad esempio la pelle secca, il colorito spento, le rughe, l’affaticamento e il senso di fame. Molte persone preferiscono di gran lunga la frizzante, ma berne tanta è uguale a bere tanta acqua naturale? Scopriamolo insieme.

Acqua frizzante: cosa succede se ne bevi troppa

Sicuramente è piacevole e fresca e l’anidride carbonica presente in quantità più o meno elevata non è nociva per l’organismo. Per questo non ci sono effetti negativi nel caso la si assuma con una certa regolarità. L’unico aspetto negativo è che gonfia la pancia. Tra i punti a favore c’è anche che aiuta la digestione e che aumenta il senso di sazietà.

È inoltre ricca di sali minerali come il sodio, il potassio, il magnesio e il calcio. Soprattutto nel periodo estivo lasciarsi andare a questa tipologia di acqua è più piacevole rispetto a quella naturale. Chiaramente deve essere fresca ma non freddissima.

L’altra faccia della medaglia è rappresentata dagli aspetti negativi, che com’è giusto che sia è bene evidenziare. L’acqua frizzante infatti provoca un notevole gonfiore addominale e qualche volta potrebbe causare dolore o anche meteorismo e aerofagia. Soprattutto chi soffre di gastrite e ulcere dovrebbe evitare di abusarne. Infatti i sintomi potrebbero peggiorare con l’anidride carbonica.

Inoltre, bere troppa acqua frizzante può causare anche il deterioramento dello smalto sui denti. Insomma, come per tutti i cibi e le bevande p giusto trovare dei compromessi onde evitare di sfociare nell’eccesso. Bere un po’ d’acqua frizzante non ha mai fatto male a nessuno, ma berne tanta qualche problema lo può portare. D’altronde si tratta di un piacere e come tale va soddisfatto, ma nelle giuste dose. Per questo, alternare entrambe le acque può essere la scelta vincente in grado di conciliare il fabbisogno corporeo e dare soddisfazione al tempo stesso. Non resta che provare per vedere quali effetti comporta nel breve e lungo tempo.