Nonna regala Gratta e Vinci al nipote neo 18enne: mai visto un compleanno così

Una nonna californiana ha regalato un Gratta e Vinci decisamente fortunato al suo nipotino come regalo per i 18 anni. Quando il giovane lo ha grattato è arrivata la sorpresa inaspettata

Il regalo per i 18 anni solitamente deve essere speciale e mai quanto in questa circostanza è stato così. Una nonna ha infatti regalato al suo nipotino divenuto maggiorenne un Gratta e Vinci. Nell’immaginario collettivo può rappresentare un’aggiunta ad un regalo più importante, ma invece quel biglietto ha cambiato la vita del ragazzo.

Infatti una volta grattato ha scoperto di aver vinto una somma talmente importante che avrà delle ripercussioni importanti sul suo futuro. Andiamo a conoscere la situazione nel dettaglio.

Gratta e Vinci: quanto ha vinto il giovane con “il regalo della nonna”

In pratica il Gratta e Vinci che l’anziana signora californiana ha donato al nipote nascondeva una vincita da 1 milione di dollari. Ma d’altronde non poteva che essere così visto che il biglietto vincente si chiama “The perfect gitf” la cui traduzione è “Il regalo perfetto”. La notizia sta facendo letteralmente il giro del mondo visto che molti media statunitensi l’hanno rilanciata a più riprese.

Il ragazzo ha raccontato l’attimo in cui è avvenuta la lieta scoperta, che manco lontanamente avrebbe potuto immaginare. Ecco le sue dichiarazioni al portale Insider.com: “Stavo andando a pesca con mia madre e quando mi sono accorto di aver vinto abbiamo accostato con la macchina. Non ho ancora la patente e ho vinto 1 milione di dollari”.

Una somma che gli consentirà di costruirsi un avvenire come meglio crede. Ha già rivelato di volerli utilizzare in parte per gli studi al college e per rinnovare l’arredamento di casa. Idee chiare, di un ragazzo che sembra avere la testa sulla spalle. Adesso però dovrà essere bravo anche a non esaltarsi e a gestire al meglio l’enorme fortuna che gli è capitata.

La nonna dal canto suo può essere più che contenta. Inconsapevolmente ha fatto il miglior regalo del mondo al nipote. Un vero e proprio sogno anche per lei visto che i nonni sono coloro che di solito “viziano” maggiormente i propri nipotini. Al contempo però si tratta di un evento casuale e fortunato. Questo episodio non deve essere preso come esempio. Il gioco va visto come tale e non come una fonte di speranza e di guadagno. Anzi, è sempre bene centellinarlo, onde evitare di cadere in pericolose ludopatie che nel tempo possono essere deleterie.