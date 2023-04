Allarme dagli USA, non ricaricate i vostri smartphone in questo modo: cosa si rischia

Durante i viaggi sarà capitato di ritrovarsi con il proprio dispositivo scarico e di approfittare della linea elettrica pubblica fornita dai mezzi o dalle stazioni, sottovalutandone i rischi.

Dagli Stati Uniti è giunto un allarme davvero preoccupante che coinvolge addirittura l’FBI, in cui si avvertono i cittadini a non caricare mai il proprio dispositivo nelle colonnine pubbliche perché il rischio di un attacco hacker è più che probabile.

Le stazioni di ricarica poste nelle stazioni, nei negozi o nei luoghi pubblici in generale sono sicuramente una comodità per chiunque abbia bisogno di una ricarica istantanea, una pratica criminale però sembra non voler dar tregua proprio a nessuno, né in America né nel resto del mondo.

In un comunicato ufficiale l’FBI ha reso noto che ricaricare i telefoni od i tablet seguendo queste modalità li mette a rischio di furto di dati da parte di malintenzionati che riescono ad introdurre malware proprio da quei cavi caricabatterie. Gli attacchi sono ormai note da una decina di anni tuttavia solo ora hanno raggiunto un livello di pericolosità particolarmente alto.

La tecnica utilizzata dagli hacker viene chiamata Juice Jacking e consiste nell’uso di una porta di ricarica dal quale si può accedere a file, dati sensibili, foto personali e conversazioni private.

Come funziona il Juice Jacking e come difendersi dagli attacchi

Secondo quanto riportato dagli esperti, il tutto avviene proprio tramite il cavo di collegamento che dovrebbe servire a ricaricare il dispositivo nella colonnina pubblica il quale però viene collegato ad un computer al quale gli hacker hanno accesso. A questo punto per i criminali sarà facile riuscire a violare la sicurezza del telefono accedendo alla sua memoria.

I dispositivi più colpiti sembrerebbero essere gli Android che, pur avendo ricevuto molti aggiornamenti nel tempo, ancora risulta essere vittima di alcune falle nella sicurezza. Ciò che più preoccupa le autorità americane è che gli hacker riescono anche a introdurre malware dannosi nei telefoni e nei tablet, aumentando i danni anche nel lungo termine.

Per evitare che tutto ciò accada è sempre meglio considerare l’idea di acquistare una powerbank personale, da tenere all’occorrenza per caricare batterie ovunque ci si trovi. Evitando del tutto le colonnine di ricarica pubbliche ed ad esempio utilizzando il proprio caricabatterie direttamente connesso alla presa della corrente, come già accade ad esempio sui treni o in alcune postazioni pubbliche.