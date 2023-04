Cellulari, che cos’è l’eSim e perché tutti la vogliono: le migliori di aprile

Con l’avvio verso la digitalizzazione del Paese anche le sim virtuali stanno ricevendo il successo che meritano, ecco le migliori offerte di Aprile e quali sono i vantaggi di questa novità.

Particolarmente apprezzate all’estero e e-Sim permettono di avere più numeri anche su telefoni che non supportano il dual sim e sono ottime sia per gli utenti, grazie alle offerte vantaggiose, sia per l’ambiente in quanto non vengono prodotte fisicamente.

Il funzionamento delle e-Sim è identico a quelle tradizionali che vengono inserite all’interno del proprio smartphone, hanno infatti un codice PIN uno PUK ed offrono l’opportunità di possedere più di un numero di telefono senza rischiare danni o smarrimenti dato che la loro attivazione avviene tramite lo scan di un QR Code fornito dall’azienda.

Al momento della firma del contratto con il gestore scelto l’utente riceverà un codice da scansionare per attivare la propria e-Sim. Il QR Code può arrivare sia nella casella mail, qualora l’acquisto venga effettuato online, sia stampato su carta, se ci si rivolge ad un negozio fisico.

Gli operatori che hanno cominciato ad introdurre questa nuova tipologia di sim sono Tim, Vodafone, WindTre e gli operatori virtuali Very Mobile e la meno conosciuta Spusu.

Le migliori offerte per e-Sim di Aprile

La tariffa più completa che offre la possibilità di avere un’e-Sim è proposta da Spusu ed è Spusu 70 e comprende 2mila minuti, 500 SMS e 70 GB per navigare in 4G+ al costo di 5,98 euro al mese. L’attivazione costa 9,99 e può essere richiesta online e spusu garantisce anche una riserva fino a 140 GB di traffico ulteriore che viene accumulato dal mese precedente qualora non vengano usati tutti e 70 i Giga a disposizione.

Anche Tim offre ai propri clienti delle e-Sim al prezzo di 10 euro, al quale possono essere abbinate delle offerte come Tim Power Supreme Easy (minuti ed SMS illimitati, 150GB per il 4G a 7,99 euro al mese), o Tim 5G Power Famiglia ma solo se comprendente anche Tim Unica Power, offerta riservata ai clienti abbonati sia per linea mobile che fissa.

Vodafone inoltre permette di associare all’e-Sim ogni tipo di offerta proposta dal catalogo ed il servizio costa solamente 1 euro una tantum. Scegliere questa opportunità consentirà ai clienti di accedere alle offerte di Vodafone riguardanti la fibra ottica, con Internet Unlimited per esempio si può navigare ad altissime velocità e nel prezzo dell’abbonamento sono inclusi anche modem ed il Wi-Fi Optimizer.