Superenalotto, si vince davvero? Probabilità di successo per un gioco ‘iniquo’

Vincere al Superenalotto è davvero molto difficile, ma quali sono le reali possibilità? Facciamo il punto della situazione.

Che gli italiani vadano matti per i giochi a premi è un dato di fatto! Del resto, è visto come un modo per sognare ad occhi aperti e, magari, dare finalmente una svolta alla propria vita. Alzi la mano chi non ha mai sognato di fare un bel 6 al Superenalotto? Eppure, riuscire ad azzeccare la combinazione vincente è davvero difficilissimo. Basti pensare che, secondo gli esperti, ci sono molte più possibilità di essere colpiti da un asteroide che beccare il tanto ambito 6 e sbancare la lotteria!

Come molti sanno, per fare jackpot al Superenalotto, è necessario giocare ed azzeccare una combinazione di sei numeri, estratti in maniera casuale tra novanta numeri. Quindi, le probabilità di indovinare la magica sestina sono veramente bassissime.

Numeri alla mano, le probabilità di indovinare il primo numero estratto sono 1 su 90, per indovinare il secondo sono 1 su 89 e così via. Praticamente, le possibilità di sbancare la lotteria sono 1 su 622.614.630.

Superenalotto: possibilità di successo

Il Superenalotto è tra i giochi d’azzardo più amati dagli italiani. Tuttavia, è certamente quello con la più bassa possibilità di vincita. Come abbiamo anticipato, si parla di 1 possibilità su 622.614.630. In pratica, considerato che gli esperti del Centro Nazionale Ricerche ritengono che un asteroide abbia 1 possibilità su 40 mila di colpire il nostro Pianeta, è più possibile che si verifichi questo evento piuttosto che si azzecchi la sestina vincente.

“Ecco quanto spiega Maurizio Codogno, matematico e divulgatore oltre che autore di “Matematica in pausa caffè”: “Se si vuole giocare un paio di colonne al Superenalotto per divertimento, non c’è nulla di male: basta sapere ciò che si fa e rendersi conto che le probabilità di fare 6 sono 13 volte inferiori a quella di essere colpito da un fulmine”.

Ad ogni modo, al di là delle statiche e dei numeri, giocare resta un modo per sognare di dare una svolta alla propria vita, a patto che, non diventi una dipendenza nociva per il giocatore e chi gli sta intorno. Ricordiamo, infatti, che il gioco può causare ingenti perdite di denaro in pochissimo tempo e quando non si ha la forza di smettere, nonostante le conseguenze negative sulla propria vita, si parla di ludopatia. Questo disturbo, oltre che avere conseguenze drammatiche sul piano economico di chi ne soffre, può comportare gravi effetti secondari come: ansia, depressione, insonnia e problemi cardiaci. Per cui, giocare sì, ma con la dovuta consapevolezza!