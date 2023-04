Test, puoi capire se sei psicopatico da uno… sbadiglio!

Quasi ognuno crede di aver incontrato parecchi psicopatici nell’arco della propria vita, ma siete davvero sicuri di saperne riconoscere uno quando si para davanti, o rischiate di cadere in una trappola?

Uno studio scientifico ha trovato una correlazione tra lo sbadiglio e la psicopatia, i risultati sono alquanto curiosi e permetteranno di capire meglio chi ci circonda. Ecco i risultati dei test svolti da esperti americani e come interpretarli.

Per la medicina la psicopatia di definisce come un disturbo della personalità caratterizzato da alcuni aspetti comuni come il comportamento antisociale, l’egoismo, la disinibizione e soprattutto la mancanza di empatia. Proprio questo aspetto è stato fortemente analizzato da scienziati di tutto il mondo in quanto ritenuto un punto fondamentale nel riconoscimento di una persona affetta da questo disturbo.

L’empatia è la capacità che l’uomo ha e che consente di comprendere e sentire ciò che viene provato da un’altra persona, vedendo le cose dalla sua prospettiva senza giudizi e senza preconcetti personali. Le persone affette da psicopatia non sono in grado di provare tale emozione ed anzi spesso usano tecniche di seduzione e manipolazione per ottenere vantaggi personali.

Lo studio del 2015 sul tema è stato pubblicato sulla rivista scientifica Personality and Individual Differences ed ha analizzato la correlazione che esiste tra lo sbadiglio, uno dei gesti più naturali ed istintivi compiuti dall’uomo, e la psicopatia che colpisce circa l’1% dell’intera popolazione mondiale.

Come riconoscere la psicopatia dagli sbadigli

La ricerca è stata condotta alla Baylor University in Texas ed ha coinvolto 135 partecipanti che sono stati posti in un ambiente altamente rilassante ed ottimo per provocare sbadigli. I risultati hanno confermato che chi è riuscito a sbadigliare guardando gli altri non mostrava alcun segno di psicopatia, al contrario per chi è notoriamente più immune all’empatia non è stato rivelato alcun tentativo di sbadiglio.

Lo sbadiglio “empatico” è presente nell’uomo sin dalla più tenera età, tanto che uno studio ha esaminato come già durante l’età della scuola d’infanzia. Questo particolare processo è quindi collocato proprio alla base dell’empatia per la sua grande complessità a livello anche cerebrale.

Ovviamente questo non rimane che un piccolo dettaglio assolutamente non sufficiente a diagnosticare una persona affetta da disturbo della personalità, tuttavia potrebbe essere un piccolo segnale iniziale che può portare ad una miglior conoscenza degli aspetti che delineano il carattere di ogni persona.