Polaroid intramontabili, quanto costano nel 2023: cosa sono capaci di fare

Scattare una foto oggi è semplice e veloce con lo smartphone ma come dimenticare la Polaroid con foto istantanea? Si tratta di un brand che ha appassionato molti amatori e che ancora oggi propone nuovi dispostivi innovativi. Vediamo quali sono e quanto costano le Polaroid nel 2023.

Il sito ufficiale del marchio di macchine fotografiche offre una serie di dispositivi e pacchetti completi di ricarica ma anche accessori che rendono ogni scatto speciale. Ma davvero si vendono ancora le macchine fotografiche istantanee nell’era del digitale? Sembra proprio di sì e a caro prezzo.

Polaroid diventa tecnologia, quando costa

Visitando il sito del marchio che ha appassionato milioni di persone immortalando immagini e ricordi sulla tipica stampa fotografica Polaroid, si trovano i nuovi modelli. Tra tutti c’è la nuova Polaroid Now, una macchina fotografica innovativa che viene venduta al prezzo di 129.99 euro. Mentre passando al livello superiore si può acquistare la Polaroid Now+ a un costo poco più altro, ovvero 149,99 euro, in questo caso nella box si trovano anche 5 filtri lente.

Se invece si cerca una tipologia più basica si deve optare per il modello Polaroid Go per entry level al costo di 99,99 euro. Questo modello è adatto ai principianti o per chi non vuole spendere di più di tale cifra, ma si tratta del prezzo base in quanto ci sono altre versioni della stessa tipologia con costi aggiuntivi. Naturalmente si vede anche pensare alle ricariche per la stampa delle foto istantanee proprio come accadeva negli anni 80 con i primi modelli di macchina fotografica del famoso brand.

Quanto costano le ricariche Polaroid

Oltre alle macchine fotografiche bisogna procurarsi le ricariche adatte per ogni tipo di modello. Ma quanto costano? Oggi non siamo più abituati a comprare rullini o, in questo caso, ricariche fotografiche di stampa. Gli smartphone le macchine fotografiche digitali non ne hanno bisogno. Gli appassionati della Polaroid, invece, devono munirsi di ricariche e farne scorta per non restare senza proprio quando c’è un momento irripetibile da immortalare.

Tra quelle disponibili c’è la confezione da 8 i-Tyoe, che consente di effettuare 8 stampe fotografiche istantanee. Si tratta di un pack adatto a diversi modelli tra cui la Polaroid Now, Polaroid Now+ ma anche le nuove Polaroid Lab, One Step+ e One step 2. Il prezzo di questo pack è di 16,99 euro ed è disponibile sia in bianco e nero che a colori. Ci sono poi altre varianti a prezzi differenti come la confezione da 3 ricariche al costo scontato di 15 euro ognuna , mentre il pack da 5 ricariche costa 14,40 euro per ogni confezione. Infine ci sono le ricariche per Polaroid Go che costano 19,99 euro e includono 16 foto.