Quando una malattia della pelle è causata da un disturbo psicosomatico? Non tutti lo sanno

Gli effetti dei disturbi psicosomatici sulla pelle possono essere diversi e anche piuttosto problematici. Ecco cosa vogliono dirci le malattie della pelle.

La pelle, oltre che essere il nostro involucro, è l’organo più grande del nostro corpo. Attraverso la nostra pelle esprimiamo al mondo esterno ciò che siamo, le nostre emozioni ed i nostri stati d’animo. Possiamo avere la pelle d’oca per l’emozione o arrossire per la vergogna, o ancora impallidire per uno spavento.

Allo stesso modo, sulla pelle del nostro corpo possono apparire anche gli effetti di processi somatici e psichici, che riguardano soprattutto le relazioni interpersonali. Quando si parla di malattie della pelle o malattie dermatologiche, che dir si voglia, ci si riferisce in particolar modo a disturbi piuttosto comuni come la dermatite, l’orticaria, la vitiligine, l’acne o la psoriasi.

Questi disturbi vanno indubbiamente trattate con cure dermatologiche, ma rappresentano un vero e proprio campanello d’allarme per quanto riguarda l’aspetto psicologico. Esse, infatti, spesso esprimono disagi nascosti difficili da esternare e condividere, determinando una sorta di circolo vizioso.

Malattie della pelle: quali sono le più comuni

Quando si parla di malattie della pelle si fa riferimento ad un’ampia gamma di condizioni che possono colpire indistintamente la pelle di donne e uomini. Esse, spesso, sono segnale d’allarme, per cui, al minimo cambiamento nell’aspetto, la prima cosa da fare è consultare un medico specialista. Del resto, come abbiamo detto in precedenza, la pelle è l’organo più grande del nostro corpo ed è tra i più importanti, perché è la connessione tra il nostro corpo e l’ambiente.

Pertanto, è fondamentale averne cura e conoscere le malattie che possono colpirla può essere utile, non solo per la prevenzione, che per adottare tempestivamente la cura più adeguata. Prima fra tutte la dermatite, un disturbo caratterizzato da uno stato infiammatorio che causa prurito, vescicole, gonfiore, rossore, croste e desquamazione. Di norma, si manifesta in persone che tendono a trattenere le proprie emozioni, timide e insicure. Un’altra malattia dermatologica piuttosto frequente è l’orticaria. Si tratta di un’eruzione cutanea caratterizzata dalla comparsa di pomfi rilevati, pallidi, rosati o rossi e pruriginosi. Solitamente, si manifesta in seguito a periodi di forte stress emotivo. Anche la vitiligine è una della malattie delle pelle più comuni e, generalmente, si manifesta in seguito ad eventi traumatici. Tra le malattie dermatologiche più comuni, anche l’acne, caratterizzata dalla comparsa di brufoli.

Normalmente, insorge in pubertà, ma potrebbe comparire anche in età adulta a causa dello stress.

Infine, ricordiamo la psoriasi che si manifesta con chiazze di pelle arrossata, ispessita, ricoperta da uno strato di scaglie cutanee bianche. Spesso colpisce le persone che fanno fatica ad esprimere e condividere le proprie emozioni con gli altri.