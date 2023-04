Come riconoscere la fine di un amore? Ecco i segnali che non possono essere ignorati

Ahi noi, anche gli amori che apparentemente sembrano eterni possono finire! Ecco i segnali inconfondibili che ci permettono di riconoscere la fine di un amore.

I più romantici, certamente, storceranno il naso, ma la verità è che anche gli amori che sembrano indissolubili possono incontrare la parola fine. Può capitare che il forte sentimento che ci ha legati al nostro partner, si stia lentamente spegnendo, portandoci al disinnamoramento e ci sono dei segnali inequivocabili che ci permettono di capirlo.

Del resto, una crisi in una storia d’amore non arriva mai all’improvviso, ma c’è sempre qualche segnale che, anche se al principio può essere impercettibile, cresce con il passare dei giorni tanto da non poter essere più ignorato.

A questo punto, un vero e proprio tarlo potrebbe insinuarsi nella nostra mente: il nostro amore è forse arrivato al capolinea?

I segnali di un amore al capolinea

All’inizio di una relazione si vivono sempre grandi emozioni e si immagina che mai e poi mai possa finire. Eppure, a volte, capita anche agli amori che sembrano indissolubili di giungere lentamente al capolinea. Può capitare che ci si disinnamori del proprio partner e ci sono dei segnali davvero inequivocabili che ci permettono di capirlo.

Tra i segnali più palesi c’è la totale mancanza di voler stare insieme al proprio partner. Quando il solo pensiero di trascorrere del tempo con il nostro partner ci annoia o addirittura ci rende nervosi, potremmo esser sulla strada del disinnamoramento. Un altro importante campanello d’allarme è il calo del desiderio di comunicare con il nostro partner. Non riuscire più a condividere con la nostra metà i nostri sentimenti o le nostre emozioni, può significare la fine di un sentimento. Infine, non possono essere sottovalutate le critiche gratuite al partner. Quando si spendono con molta leggerezza note sfavorevoli nei confronti del partner, forse è il caso di fermarsi a riflettere se sia il caso di mettere la parola fine alla nostra relazione.

Questi segnali possono farci capire che il sentimento che ci ha legati al nostro partner si sta lentamente spegnendo o si è del tutto disintegrato e non c’è più possibilità di tornare ad amare la persona che abbiamo accanto. In tal caso, la cosa migliore da fare è essere sinceri con l’altra persona. Edulcorare la verità o peggio fingere di stare bene, potrebbe solo peggiorare le cose portando a conseguenze molto più dolorose. Ricordando un vecchio detto “L’onestà rimane sempre la carta vincente della vita..”