Bollo auto, presto costerà pochissimo: una bella novità per le tasche degli automobilisti

Sono in arrivo importanti novità riguardo al pagamento del bollo auto. Presto potrebbe pesare meno sulle tasche degli automobilisti.

Il bollo auto è, indubbiamente, la tassa più odiata dagli italiani. Questo perché deve essere corrisposta per il solo fatto di possedere un veicolo a motore. Infatti, dal 1983 è una tassa sul possesso che va corrisposta ogni anno alla propria Regione di residenza. Pertanto, chiunque, alla scadenza del termine ultimo per il pagamento, risulti essere proprietario di un veicolo sono tenuti al pagamento della tassa. Il mancato pagamento del tributo comporta pesanti sanzioni e salatissime multe.

Come molti già sapranno, gli importi del bollo sono molto diversi da veicolo a veicolo e vengono calcolati in base a diversi parametri. Ricordiamo che è possibile calcolarlo online, consultando il sito dell’Agenzia delle Entrate oppure il sito ACI online. Ad ogni modo, si tratta di una spesa che intacca notevolmente le finanze degli italiani, per tale ragione, può essere di sollievo sapere che presto la tassa automobilistica potrebbe costare pochissimo.

Insomma, potrebbero esserci ottime notizie per gli automobilisti, che presto avranno la possibilità di pagare il bollo auto con notevoli riduzioni, addirittura fino al 75% in meno rispetto al passato. Di seguito vediamo in che modo.

Bollo auto, presto costerà pochissimo: in che modo?

Come abbiamo accennato in precedenza, la tassa automobilistica è un tributo di competenza locale. Infatti, va corrisposto annualmente alla propria Regione di competenza. Proprio a seconda della Regione dipende la possibilità di pagare pochissimo il tanto odiato tributo.

Infatti, l’iniziativa che dovrebbe riguardare le auto a metano, dipenderà dalle Regioni. In altre parole, ogni Regione opterà per delle modalità e delle cifre diverse sulla base delle norme previste per le agevolazioni del bollo. In linea generale, l’importo da pagare per la tassa automobilistica verrà calcolata in base alla potenza del motore in relazione alle tariffe locali. Per i veicoli con alimentazione a metano, potrebbe esserci una riduzione fino al 75% rispetto bollo auto pagato in passato.

Inoltre, in alcune Regioni d’Italia, come ad esempio, Basilicata, Veneto, Lombardia e Campania, sono previsti, sempre per i veicoli a metano, aggiuntivi vantaggi. Facendo alcuni esempi pratici, in Abruzzo sono previste agevolazioni per macchine alimentate a metano, per auto elettriche, a GPL e idrogeno. Regole simili vengono applicate anche in Campania, Calabria e Basilicata. In questa ottica, una buona idea potrebbe essere consultare le pagine web della propria Regione di appartenenza e il sito dell’ACI, per conoscere maggiori e più dettagliate informazioni.