Tumori, chi fa questo lavoro è più a rischio degli altri: ecco perché

Secondo una recente ricerca statunitense le persone che svolgono questa specifica mansione sono maggiormente soggette ad alcuni tumori. I dati in tal senso sono emblematici

L’aumento dei tumori negli ultimi anni è praticamente un dato di fatto. A testimoniarlo sono i dati che vengono raccolti periodicamente, che stanno portando alla luce anche le possibili cause di queste patologie deleterie.

In Europa secondo un’accurata indagine che ha avuto inizio nel 2012 sono stati circa 350.000 i casi di cancro al seno che hanno portato a 90.000 decessi negli ultimi anni. La maggior parte di questi colpisce le donne, per le quali rappresenta la principale causa di morte per quanto concerne i tumori che le affliggono.

Correlazione tra tumori e lavoro notturno: il caso della Francia

In Italia sono mediamente 50.000 all’anno le donne che lo contraggono. Un numero piuttosto alto che però sembra avere sempre più una spiegazione. A tal proposito è piuttosto interessante la ricerca “Working Women and Breast Cancer. The State of the Evidence” dell’organizzazione americana Breast Cancer Fund.

Secondo questo lavoro piuttosto meticoloso ci sarebbero delle professioni che vedono una diffusione del cancro al seno ben oltre la media. Tra queste ci sono infermiere e ostetriche con un rischio 4 volte superiore rispetto alle altre categorie, così come testimoniato anche dall’associazione di categoria Nursing Up. Inoltre bisogna considerare anche la manipolazione di farmaci e sostanze citotossiche e visto il trend in salita ci saranno sempre più operatori sanitari che dovranno avere a che fare con pazienti che necessitano di cure invasive e di prodotti che possono essere dannosi per chi li maneggia o ne respira il contenuto.

Nel nostro paese non sono ancora arrivate risposte in tal senso mentre in Francia il Consiglio nazionale dell’ordine dei medici esaminando il caso di un’ex infermiera che dopo aver lavorato per tanti anni di notte ha chiesto e ottenuto il permesso per poter prestare servizio solo di giorno. A cavallo di questo passaggio ha però scoperto di avere un tumore al seno.

Dopo diversi anni il Consiglio dei Medici francese ha stabilito il legame diretto tra la patologia dell’infermiera e il quantitativo eccessivo di turni di notte svolti durante il servizio. In pratica il suo tumore è stato annoverato come malattia contratta sul posto di lavoro. Una sentenza per certi versi storica, grazie alla quale la donna può richiedere un risarcimento all’assicurazione sanitaria. D’altronde lo stress del lavoro notturno a cui sono sottoposte le infermiere e le ostetriche può comportare un abbassamento delle difese immunitarie e a situazioni ansiogene, che stando alle ricerche sopracitate, possono rappresentare una delle cause dell’aumento dei tumori all’interno della categoria.