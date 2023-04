Metro e bus, svolta epocale: ecco come puoi fare il biglietto oggi

Ai blocchi di partenza una svolta epocale per pagare il biglietto su metro e bus della rete ATM. Ecco tutte le novità.

A partire dal 13 di aprile, viaggiare sulla rete ATM è molto più facile e comodo. Questo perché ci sarà la possibilità di fare il biglietto direttamente a bordo e pagarlo con carta di credito contactless. La novità riguarderà tutti i mezzi di superficie della rete, quindi, bus, tram e filobus. Proprio come fa sapere la società attraverso il comunicato stampa, il servizio è già disponibile da quattro anni sulle cinque linee della metropolitana e, dal 13 aprile, si acquista il biglietto contactless anche su tutti i bus, tram e filobus.

Un investimento costato 12 milioni di euro all’azienda e che sarà, certamente, apprezzato dai passeggeri che sempre più spesso preferiscono questo tipo di pagamento. Basti pensare che dall’avvio del servizio in metropolitana, nel 2018, sono stati oltre 47 milioni i biglietti pagati con carta di credito. Mentre, in superficie, dall’inizio della sperimentazione iniziata nel 2020 sulle tre linee 50,70 e 73, ad oggi sono state registrate 320 mila transazioni.

Un’innovazione apportata con non poche difficoltà dalla società, soprattutto, considerati i forti rincari dei costi di energia elettrica e carburanti. Eppure, ATM fa sapere che intende portare avanti il progetto e renderlo attivo ufficialmente dal 13 aprile, al fine di “facilitare l’accessibilità al servizio di trasporto pubblico e migliorare la qualità e l’esperienza di viaggio”.

Metro e bus: ecco come potrai fare il biglietto oggi

Dal 13 aprile è possibile fare il biglietto direttamente a bordo e pagarlo comodamente con carta di credito. Una svolta epocale per i mezzi in superficie della società ATM che punta sempre più a migliorare i servizi offerti ai passeggeri.

Il sistema di pagamento contactless è molto simile a quello già utilizzato ai tornelli della metropolitana. In poche parole, una volta saliti a bordo, basterà avvicinare la propria carta al lettore e attendere che sul display appaia il messaggio di avvenuta transazione accompagnato da una luce verde e da un suono di conferma.

Sul sito la società specifica che: “per pagare contactless senza commissioni al costo della singola corsa di 2,20 euro su tutte le linee di bus, tram e filobus che viaggiano nella zona tariffaria Mi1 – Mi3, basta avvicinare la propria carta di credito al lettore solo quando si sale a bordo e non quando si scende. Sulle linee che effettuano percorsi fuori da Milano (zona tariffaria oltre Mi3) è invece necessario fare check out anche quando si scende per consentire al sistema di calcolare la tariffa corretta e la più conveniente”. Le linee coinvolte dalla novità che riguarda la rete di trasporto gestita da ATM sono 121, 130, 140, 165, 166, 327.