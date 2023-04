Come chiudi il pugno? Fai una prova e scopri la tua personalità

Può sembrare buffo ma il modo un cui serriamo il pugno può dirci molto su alcune caratteristiche della nostra personalità. Ecco quali sono le possibili correlazioni

Diversi e numerosi sono i test che cercano di analizzare le varie personalità tenendo conto di una serie di atteggiamenti, comportamenti, dei gesti e di tutto ciò che rientra nella cosiddetta comunicazione non verbale. Il nostro corpo, infatti, è in grado di comunicare più di quanto crediamo e, soprattutto, va memorizzato un concetto: non mente mai.

Spesso di tratta di atteggiamenti inconsci, come ad esempio la postura o lo sguardo, se siamo dritti con la schiena o tendiamo a mantenerla incurvata, la calligrafia, eccetera. Insomma, tutto comunica qualcosa di noi e solo un occhio esperto può esaminare e dedurre come siamo.

Test personalità: scopri chi sei in base a come chiudi il pugno

Tra i vari test che rivelano la personalità c’è quello della chiusura del pugno. O meglio, il modo in cui chiudiamo il pugno più definire tratti di noi. Le possibilità sono tre: la chiusura con il pollice dentro il resto delle dita, la chiusura del pugno con il pollice davanti a tutte le altre dita e la chiusura del pugno con il pollice sull’indice.

Il primo caso indica una personalità creativa e forte, che ama stare in compagnia di se stesso e di pochi altri eletti. Le persone che appartengono a questa prima categoria odiano il dramma e la falsità delle persone; al contrario, hanno una forte attrazione verso chiunque è estremamente onesto e diretto. Di sicuro, chi si rispecchia in questa casistica è un buon comunicatore, emotivo ed empatico, che ama l’arte e la libertà. Un difetto? Tra le carie capacità di queste persone, c’è anche quella di saper manipolare.

Nel secondo caso invece ci troviamo di fronte a una personalità estroversa, sicura di sè e del suo talento, attenta al successo e al potere. Sicuramente, chi appartiene a questa categoria è una persona che ha grandi aspettative ma anche la paura di fallire, con un cuore fragile che non si fa problemi ad esprimere le proprie emozioni e i propri sentimenti. Una nota a proprio sfavore però potrebbe essere dettata dal fatto che si tende ad essere giudicati in maniera errata.

L’ultimo caso, invece, ovvero quello che prevede la chiusura del pugno della mano con il pollice appoggiato sull’indice, evidenzia una personalità dai tratti gentili e sensibili, un animo sognatore ma anche insicuro. La sincerità viene prima di tutto, così come l’impazienza che si prova mentre si tenta di raggiungere un obiettivo. Le persone che si rispecchiano in quest’ultima possibilità sono in genere introverse e amano aiutare gli altri, prendono la vita con calma ma non sempre riescono a manifestare i propri sentimenti. Lo svantaggio è che spesso gli altri tendono ad approfittarsi di tanto buonismo e di tanta disponibilità innata nei confronti del prossimo.