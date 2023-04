Incredibile ma vero: questa moneta da 2 euro può valerne addirittura 75.000

Scopriamo quale moneta dal valore nominale di 2 euro per gli appassionati di numismatica può essere venduta a cifre da capogiro. Di fatto è praticamente introvabile

La numismatica è un campo decisamente variegato e per certi versi controverso dove alcuni esemplari di monete rare possono fruttare dei guadagni che vanno oltre ogni migliore previsioni. Tra queste ce n’è una da 2 euro che risale al 2007 che chi ha la fortuna di possedere può sfruttare nel migliore dei modi ed ottenere delle cifre stratosferiche.

Di quale si tratta nello specifico? E soprattutto per quale ragione ha questo valore così elevato? In fin dei conti si tratta di una moneta contemporanea, ma a quanto pare contempla un altro aspetto piuttosto cari agli esperti del settore.

Moneta 2 euro Grace Kelly: perché può valere fino a 75.000 euro

Infatti è decisamente rara, quasi introvabile. Un particolare che notoriamente contribuisce a far aumentare la richiesta economica da parte di chi ha la fortuna di averla a disposizione. D’altronde i collezionisti sono disposti a far carte false pur di accaparrarsi questi pezzi scarsamente reperibili.

Per effetto di ciò si lasciano andare a delle proposte di un certo rilievo. E si sa, sul mercato l’offerta contribuisce e non poco a far aumentare il valore. Sono in totale 20.001 gli esemplari prodotti, il che rende l’idea di quanto sia una “pietra miliare”. Stiamo parlando dei 2 euro che presentano la raffigurazione di Grace Kelly emessi dal Principato di Monaco nel 2007 per commemorare la principessa Grace moglie di Ranieri di Monaco morta all’età di 52 anni in un grave incidente stradale.

Nello specifico la moneta presenta l’effige della giovane Grace con uno splendido orecchino che scende sul viso. A completare l’opera è l’incisione dell’autore R.B Baron e la scritta in stampatello della nazione emittente. Dall’altro lato come per tutte le altre monetine c’è il valore nominale, i confini dell’UE e le dodici stelle che simboleggiano gli stati fondatori.

Già poco dopo la sua creazione è stata valutata intorno i 1250 euro per poi salire a 2.500 euro fino ad arrivare a 75.000 euro. Davvero tantissimo, ragion per cui bisogna prestare massima attenzione a ciò che viene proposto in giro. Infatti questa impennata di valore ha portato alla stampa di diverse copie contraffatte. Un destino comune a tanti pezzi ricercatissimi. Dunque qualora si voglia vendere o acquistare la moneta da 2 euro con la faccia di Grace Kelly è bene farsi assistere da una persona che bazzica nel campo da diverso tempo. I pericoli infatti sono sempre dietro l’angolo.