Rubinetto o bottiglia, qual è l’acqua migliore da bere? La risposta è a dir poco insospettabile

L’acqua è una delle fonti principali di benessere per gli esseri umani. Ma qual è la migliore da bere? Liscia, frizzante o effervescente naturale? Andiamo a scoprire insieme la risposta

L’acqua è fonte di vita. È così da sempre e lo sarà per l’eternità. Fa bene al corpo e permette di prevenire diverse problematiche fisiche. Bere abbastanza infatti garantisce una corretta idratazione, il che consente all’organismo di avvertire meno la stanchezza e godere di maggiore concentrazione.

Cosa ancor più importante, grazie all’acqua avremo una corretta attività intestinale che ci permetterà di depurare il corpo da tutte le tossine che si accumulano. Ma qual è la migliore acqua da bere? Liscia, gasata o effervescente? Vediamo nel dettaglio qual è la risposta e cosa bisogna sapere in merito.

Quale acqua è migliore per il nostro organismo? Effervescente, gasata o liscia? Ecco svelato il “mistero”

In realtà non c’è nessuna differenza fra le tre tipologie. L’acqua infatti non cambia la sua qualità e la sua efficacia nei vari formati. Quindi, in virtù di ciò, quali sono gli aspetti che le rendono diverse tra loro? Ad esempio l’acqua effervescente per molte persone è quella che disseta di più. Tra le sue qualità c’è la presenza di un gas naturale presente direttamente dalla fonte dalla quale viene presa.

L’acqua gassata invece è quella che a livello concettuale ci fa pensare alle bollicine. La loro presenza però è dovuta all’aggiunta artificiale dell’anidride carbonica. Di fatto è un’acqua che stimola e aumenta la nostra sensazione di gusto. Per effetto di ciò al pari di quella effervescente è ritenuta più dissetante e rinfrescante da diverse persone.

La liscia o la naturale così come indicato dalle definizioni stesse è la versione più classica per antonomasia. Niente bollicine né naturali né artificiali. Solo acqua pura così come sgorga dalla fonte.

Per quanto concerne i falsi miti divenuti negli anni delle vere e proprie credenze popolari, il primo in assoluto è quello dell’acqua gassata che aiuta a digerire. Si sviluppano solo maggiori quantità di gas nel corpo e di conseguenza ne espelleremo di più. Nulla a che vedere con la digestione insomma.

Anche la diceria secondo cui “bere fa dimagrire” è assolutamente falsa. Non esistono infatti cibi o bevande miracolose che aiutano a perdere peso. Si possono buttar fuori più liquidi e tossine, ma non smaltire i chili di troppo. Altra corbelleria è quella che bere duranti i pasti rallenta la digestione. Nulla di più sbagliato. Bere nelle giuste quantità la favorisce.