Auto elettriche: quanti km si possono percorrere con una sola ricarica? La risposta è sorprendente

Finora le maggiori perplessità in merito alle auto elettriche sono quelle inerenti i chilometri che si possono coprire con una sola ricarica. Ecco cosa c’è da sapere in merito

Il mondo sta pian pian convergendo verso le auto elettriche, ma nonostante i progressi fatti finora, ci sono ancora alcuni punti che alimentano lo scetticismo delle persone. Uno dei principali problemi è che non consentono di coprire lunghe distanze.

Se si deve affrontare un viaggio di parecchi chilometri, bisogna cominciare a pianificare diverse tappe per poter ricaricare l’auto senza incorrere in inutili rischi. Ciò significa perdere molto più tempo rispetto al passato, ma è un compromesso utile per il bene del pianeta già tremendamente falcidiato dalle continue emissioni di gas nocivi.

Auto elettrica: quanto si spende per percorrere 100 km

L’altro aspetto da non sottovalutare è quello economico. Infatti un mezzo al 100% green comporta dei costi considerevoli, almeno nella fase inziale. Il costo di acquisto è di almeno 20mila euro e gli incentivi statali vanno talmente a ruba che non tutti riescono a rientrarci. A ciò si aggiunge la ricerca della colonnina personale di ricarica. Insomma, almeno per ora in Italia le premesse non sono così rosee come in altri paesi.

I punti a favore sono però diversi come ad esempio l’assenza del bollo auto per i primi cinque anni di vita del veicolo e la riduzione del 75% per i cinque anni successivi. Anche i prezzi delle assicurazioni sono più bassi, addirittura del 30-50%, mentre la manutenzione non prevedendo olio o filtri si aggira sui 150 euro a tagliando.

Tornando però al problema della ricarica, ad oggi la soluzione più economica per ricaricare è attaccarsi alla presa di casa. Si spendono al massimo 20 centesimi al kilowatt. Mediamente per un veicolo di piccole dimensioni ci vogliono circa 27 ore per ricaricare completamente la batteria.

Andando nello specifico, la spesa necessaria per coprire 100 km è di circa 3,50 euro. Se si dispone di una Tesla Model 3, a fronte di un consumo di 15,1 kW sono necessari 3,32 euro. Attaccarsi alle colonnine per strada però prevede delle cifre più alte, che variano a seconda del gestore che fornisce il servizio. L’auto americana servendosi di Supercharger riservati prevede un costo di 4,98 euro sempre considerando la medesima distanza di cui sopra.

In alcune aeree come i parcheggi dei supermercati ci si può attaccare gratis. Tra questi spicca Lidl che offre questa opportunità anche di notte. Quindi si può lasciare tranquillamente il veicolo lì per consentire il pieno completamento della ricarica.