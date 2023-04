Un antivirus ha trovato 60 pericoli su Play Store: la lista nera

Il tema sicurezza informatica è piuttosto sentito. Proprio a tal proposito, un antivirus ha trovato oltre 60 pericoli su Play Store. Ecco la lista nera.

Per i naviganti il pericolo è sempre dietro l’angolo, ma fortunatamente, non sempre i criminali informatici hanno la meglio. Infatti, gli esperti in cyber security, grazie ad un antivirus, sono riusciti a scovare oltre 60 app Android con codice malevolo. Proprio come riportato da PhoneArena e McAfee, un gruppo di esperti in ambito di sicurezza informatica, di recente, ha trovato in circa 60 applicazioni presenti su Play Store, una libreria malevola chiamata Goldson.

Si tratta di una lista di virus e malware potenzialmente in grado di acquisire informazioni relative al dispositivo infettato. Facendo un esempio pratico, questa libreria di software, può procurarsi la lista delle applicazioni installate su un dato dispositivo, la cronologia legata a Wi – Fi e dispositivi Bluetooth, oppure, dispositivi GPS vicini. Secondo i ricercatori, un altro pericolo deriva dal fatto che Goldson, sarebbe in grado di infettare anche le app di ignari sviluppatori, qualora fosse involontariamente e malauguratamente integrato il codice malevolo, integrando la pubblicità fraudolenta.

Per tale ragione, potrebbe essere utile conoscere la lista nera delle applicazioni malevoli, dove viene indicato anche se sono state rimosse o aggiornate dal Play Store.

60 pericoli su Play Store: la lista nera

In seguito alla scoperta del team di Mc Afee è stata stilata una lista nera di app malevoli che avevano infestato il Play Store. Dare un’occhiata a questo elenco può essere molto utile anche per sapere quali delle app in questione sono state rimosse o aggiornate dagli sviluppatori.

“Ecco l’elenco completo delle app Android che risultavano infette dall’hardware Goldson:

• T map for KT, LGU + Rimossa

• Random number Aggiornata

• AOG Loader Rimossa

• GOM Audio Plus – Music, Sync I Aggiornata

• Swipe Brick Breaker 2 Rimossa

• Safe Home Rimossa

• Chuncheon Rimossa

• Fantaholic Rimossa

• Cinecube Aggiornata

• TNT Rimossa

• Bestcare Health Rimossa

• InfinitySolitaire Rimossa

• Mafu Driving Free Rimossa

• Girl singer WorldCup Aggiornata

• FSP Mobile Rimossa

• Audio Recorder Rimossa

• Catmera Rimossa

• Cultureland Plus Aggiornata

• Simple Air Rimossa

• Lotteworld Seoul Sky Aggiornata

• L POINT with L.PAY Aggiornata

• Swipe Brick Breaker Rimossa

• Money Manager Expense & Budget Aggiornata

• TMAP Aggiornata

• New Safe Rimossa

• Cashnote Rimossa

• TDI News Rimossa

• Eyesting Rimossa

• TingSearch Rimossa

• Krieshachu Fantastic Rimossa

• Yeonhagoogokka Rimossa

• Lotte Cinema Aggiornata

• Genie Music Aggiornata

• Cultureland version Aggiornata

• GOM Player Aggiornata

• Megabox Rimossa

• LIVE Scorse Real – Time score Aggiornata

• Pikicast Rimossa

• Compass 9: Smart Compass Rimossa

• GOM Audio – Music, Sync lyrics Aggiornata

• TV – All About Video Aggiornata

• Guninday Aggiornata

• Item mania Rimossa

• LOTTE WORLD Magicpass Aggiornata

• Bounce Brick Breaker Rimossa

• InfiniteSlice Infinite Slice Rimossa

• Norae bang Aggiornata

• SomNote – Beautiful note app Rimossa

• Korea Subway Info: Metroid Aggiornata

• GoodTVBible Rimossa

• Happy Mobile Happy Screen Aggiornata

• UBhind: Mobile Tracker Manager Rimossa

• Snake Ball Lover Rimossa

• Play Geto Rimossa

• Memory Memo Rimossa

• PB Stream Rimossa

• Money Manager (Remove Ads) Aggiornata

• Inssaticon – Cute Emoticon Rimossa

• Ecloud Aggiornata

• SCinema Aggiornata

• Ticket Office Aggiornata

• Lotteworld Aquarium Aggiornata

• Lotteworld Water Park Aggiornata”

Qualora una di queste app dovesse essere presente sul vostro dispositivo, è consigliato procedere alla sua disinstallazione.