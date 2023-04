Mania delle pulizie, cosa si nasconde dietro questa ossessione e come rimediare

La mania della pulizia accomuna un gran numero di persone, ma perché per alcuni mettere in ordine e pulire diventa una vera e propria ossessione?

A chi non piace vivere e lavorare in un ambiente pulito? Eppure, quando la pulizia e l’ordine diventano una vera e propria ossessione, fino a diventare una ragione di vita, è il caso di chiedersi se in noi qualcosa non vada per il verso giusto.

Qualora l’ossessione per le pulizie e l’ordine sia tale da non farci dormire, vuol dire dover fare i conti con un disturbo vero e proprio. Vivere pianificando pulizie e ordine è un serio problema, secondo quanto evidenzia l’autorevole rivista “Riza Psicomatica”.

Certamente, mantenere la nostra casa o il luogo in cui si lavora, in ordine e ben organizzato, esprime un invidiabile serenità ed equilibrio interiore, ma quando vengono trasformati in templi sacri, potrebbe voler dire essere ossessionati dall’idea di avere ordine intorno a noi e che ciò che è fuori dal nostro schema prestabilito ci provoca ansia e paura. In merito, si sono espressi gli esperti di “Riza Psicosomatica” definendo questo stato un vero e proprio disturbo che va riconosciuto e curato.

Mania delle pulizie: come curare questa ossessione

Secondo gli esperti di “Riza Psicosomatica”, quando avere tutto pulito e sempre in ordine diventa una vera e propria ansia, significa avere bisogno di controllo sulla nostra vita, cercando di sfuggire alle emozioni che ci spaventano e che potrebbero creare caos nella nostra esistenza. Gli studiosi parlano anche di voglia di gestire un’insicurezza fuori da nostro controllo oppure di bisogno morale di mettere a posto la nostra coscienza, pertanto, l’ordine e la pulizia ci farebbero sentire in pace con noi stessi. In altre parole, pulire e mettere in ordine sarebbe visto come un rito attraverso il quale tentiamo di tenere n piedi un equilibrio delicato che si ci permette di andare avanti, ma allo stesso tempo, non ci lascia liberi di vivere le nostre emozioni e gli eventuali cambiamenti.

Per tale ragione, gli esperti di Riza Psicosomatica hanno spiegato cosa è preferibile fare per curare questa ossessione. Secondo gli studiosi, è bene non covare rancore ma essere sempre schietti e diretti, esprimendo i sentimenti che proviamo in una determinata situazione. Inoltre, suggeriscono di concentrarci su cose che ci piace veramente fare e concederci qualche coccola in più. Evitiamo di rimuginare sulle cose e dedichiamo del tempo al totale relax.

Avere una casa o il luogo dove lavoriamo, pulito e in ordine è un desiderio comprensibile, a patto che, resti un’abitudine che riusciamo a controllare!