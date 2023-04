Vuoi sapere se la tua relazione sta finendo? Rispondi a queste domande

Si sa, le storie d’amore possono attraversare momenti down e c’è un modo per capire se la propria relazione è arrivata agli sgoccioli. Ecco le domande alle quali dovresti rispondere.

Nel corso del tempo, le relazioni di coppia possono attraversare momenti di crisi che, talvolta, possono portare alla fine di un amore. Tuttavia, spesso capita che nessuno dei due abbia il coraggio di guardare in faccia alla realtà e ammetterlo, portando avanti una relazione che ormai non ha più alcun senso.

Certo! Porre fine a una relazione non è mai facile ed è sempre un momento doloroso, per questo molti preferiscono nascondere la testa sotto la sabbia, ma questa cosa, alla lunga, può comportare insanabili spaccature ed inevitabilmente maggiori sofferenze.

Per tale ragione potrebbe essere utile rispondere ad alcune domande e capire se è giunto il momento di abbandonare la nave prima che diventi tutto più doloroso.

La tua relazione sta finendo? Rispondi a queste domande!

I più romantici, certamente, storceranno il naso, ma tutti gli amori anche quelli che sembrano indissolubili possono attraversare momenti di crisi e alla peggio incontrare la parola fine. Possono essere diversi i motivi che portano una storia a giungere al capolinea, ma non tutti sono disposti a guardare in faccia la realtà ed ammetterlo, portando spesso avanti una storia che in realtà non ha più alcun senso.

Se anche tu stai attraversando un momento di crisi con il tuo partner, ma hai bisogno di schiarirti un po’ le idee, una buona idea potrebbe essere rispondere ad alcune domande sulla tua relazione. Eccone alcune che possono aiutarti ad analizzare meglio situazione:

• Ti senti compreso dal tuo partner?

• L’idea di trascorrere del tempo insieme ti rende felice?

• Ti piace fare l’amore con il tuo partner?

• Litigate spesso?

• Avete interessi in comune?

• Provi rabbia nei suoi confronti?

• Ti senti inadeguato accanto al tuo partner?

• Hai voglia di condividere le tue emozioni con lui/lei?

Se rispondendo con sincerità a queste domande ti è scattato un campanello d’allarme, vuol dire che la tua relazione potrebbe essere giunta al capolinea. In questo caso, il nostro consiglio è quello di trovare il coraggio per sé e per il proprio partner ed essere totalmente onesti. Ricorda, la fine di una relazione non è un fallimento quando si trasforma in un rapporto che non fa più sognare e portarla per le lunghe potrebbe causare solo maggiori sofferenze per entrambi! Come ha scritto Nuria Barrios “L’inizio è dolce, assurdo, felice. L’intreccio pieno di buona volontà, forte e carico di tensioni. La fine, una lacerazione”.