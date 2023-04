Glicemia alta, quali sono i sintomi e cosa deve fare per rimediare chi ne soffre

Quando ci sono elevati livelli di glucosio nel sangue, possono presentarsi numerosi segnali. Vediamo quali sono i sintomi della glicemia alta e cosa fare per rimediare.

Si parla di glicemia alta o iperglicemia, quando il glucosio nel sangue, misurato al mattino a digiuno supera i valori considerati normali (tra 70 e 100 mg/dl) e quando, dopo aver mangiato a 2 ore dal pasto, supera questa soglia arrivando ad oltre 140 mg/dl.

Attualmente, sono sempre più numerose le persone affette da questo disturbo, come conseguenza di uno scorretto stile di vita o di un’alimentazione poco sana caratterizzata da un eccessivo consumo di zuccheri, carboidrati raffinata ma anche grassi saturi. Per cui può essere utile riconoscerne i campanelli d’allarme.

I segnali che possono farci capire se siamo affetti o meno da iperglicemia sono diversi. Alcuni più generici come, ad esempio, mal di testa e stanchezza. Mentre, altri sono più specifici come la polidipsia, ovvero, un impulso continuo a bere; la secchezza delle fauci; la visione offuscata; la poliuria, ovvero l’aumento della necessità di urinare in particolar modo durante la notte e frequenti infezioni. Ma allora cosa fare, qualora, dovessimo presentare un alto livello glicemico?

Glicemia alta: cosa fare per rimediare

Premesso che, chi presenta un alto livello glicemico deve seguire i consigli e le terapie proposte dal medico specialistico di riferimento, potrebbe essere di aiuto mettere a punto una serie di accortezze quotidiane che possono contribuire ad arginare i fattori di rischio e ad abbassare il livello di glicemia nel sangue.

Una prima buona abitudine è praticare regolarmente attività fisica. La regolare attività sportiva aiuta a tenere sotto controllo il peso, in più favorisce l’impiego dello zucchero nell’organismo, che lo trasforma in energia. Anche bere almeno due litri di acqua al giorno, può favorire a contenere i livelli di glucosio nel sangue. Secondo gli esperti, è bene avere un adeguato riposo notturno e adottare uno stile di vita sano, evitando il fumo ed il consumo di bevande alcoliche. “Anche lo stress favorisce la glicemia alta, a causa della maggior secrezione di ormoni che aumentano i valori di glucosio nel sangue” sottolineano gli esperti.

Infine, chi ha elevati livelli di glucosio nel sangue farebbe bene a preferire un’alimentazione basta prevalentemente su fibre e verdure, mentre, dovrebbe essere limitato il consumo di frutti ad alto contenuto di zuccheri come, ad esempio, fichi, uva, banane e frutta secca. Occhio anche al consumo di formaggi e se proprio non si riesce a farne a meno, meglio preferire quelli freschi. Anche la carne rossa ed i carboidrati raffinati andrebbero eliminati dalla propria dieta, al contrario, possono essere inserite le carni bianche, i carboidrati costituiti da cereali integrali, il pesce ed i legumi.