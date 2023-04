Titoli di Stato: il trucco per guadagnare di più, lo stratagemma ai più sconosciuto

Solo pochi esperti sanno che i Titoli di Stato possono salire di valore se si utilizza un particolare stratagemma. Se ancora non lo sai ma vuoi guadagnare investendo in modo intelligente, leggi subito questo articolo e scopri il trucco per ottenere di più dai tuoi investimenti.

I Titoli di Stato si possono acquistare con i metodi classici ma anche con un altro metodo molto conveniente. Si tratta della vendita all’asta che può essere eseguita anche dai piccoli risparmiatori privati utilizzando uno speciale meccanismo. Di cosa si tratta? Come si acquistano all’asta i titoli?

Come acquistare Buoni del Tesoro in modo conveniente

I piccoli investitori devono essere pronti ad affrontare un periodo di blocco del rialzo dei tassi di interesse. Questo perché può portare a una stabilizzazione favorendo i Titoli di Stato a tasso fisso come i BTP. In questa situazione i tassi sono in declino e le obbligazioni aumentano di prezzo, si viene così a formare una condizione conveniente per coloro che cercano e sono pronti a cogliere una buona opportunità di guadagno.

I Titoli di Stato si possono acquistare in due modi differenti e convenienti, uno di questi è il mercato secondario e l’altro è acquistare titoli all’asta. Il mercato secondario funziona come l’acquisto di azioni con l’intervento di un operatore autorizzato, ad esempio una banca. In questo caso si possono comprare titoli tramite il mercato MOT Borsa Italiana. A seconda delle obbligazioni acquisite si hanno diversi rendimenti in proporzione alla durata del titolo e della cifra investita.

Il trucco per guadagnare di più con i Titoli di Stato

Non tutti sanno che un semplice cittadino può partecipare all’asta dei Titoli di Stato e acquistare obbligazioni al momento della loro emissione. Questo non significa che il privato può operare in autonomia, infatti l’acquisto deve essere fatto da un intermediario autorizzato come le Poste o la banca di riferimento.

Il vantaggio che si può ottenere da questo tipo di manovra è risparmiare sulle commissioni. Questo perché le prenotazioni sulle nuove emissioni di titoli permette di avere una notevole riduzione dei costi di acquisto stabilite da chi opera come intermediario. Tale dettaglio può portare a un aumento sui rendimenti delle obbligazioni.

Lo svantaggio è che con i titoli all’asta non è possibile conoscere prima il costo finale di aggiudicazione e non si può stabilire il rendimento dell’obbligazione alla scadenza. Tuttavia il Tesoro ha creato normative adeguate a impedire che i titoli all’asta siano venduti a rendimento negativo. Quindi anche il piccolo risparmiatore che vuole investire acquistando obbligazioni è sicuro che potrà ottenere un guadagno dai Titoli di Stato.