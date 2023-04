INPS, come accedere con Spid: è facile con queste indicazioni

INPS permette di accedere a molti servizi per i cittadini tramite l’App per smartphone oppure visitando il sito web ufficiale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Per riuscirci si deve avere lo Spid, ma non tutti sanno come fare. Una guida prativa e semplice.

Accedere a al sito INPS è facile seguendo alcuni passaggi che, una volta imparati, si ricordano facilmente. Si può accedere dal computer usufruendo di una visione più ampia grazie al monitor oppure si può entrare nel sito dell’Istituto anche dal browser del telefono. Vediamo come si fa.

Come funziona lo Spid e come ottenerlo

La prima cosa da fare per poter accedere all’INPS dal sito web, è procurarsi lo Spid da uno dei gestori che lo forniscono, ce ne sono molti. Per dare un’indicazione utile ne elenchiamo alcuni:

Infocert;

Poste Italiane (gratuito);

Namirial;

Aruba.it;

Tim.it.

Lo Spid comprende tre livelli di sicurezza ma non sempre vengono richiesti tutti e tre, spesso ne bastano due.

Ecco quali sono e a cosa servono:

Il livello 1 consente di accedere ai servizi che lo richiedono inserendo solo user e password. Il livello 2 permette di usufruire dei servizi inserendo oltre alle credenziali definite nel livello 1 anche un codice temporaneo che puoi ottenere tramite app o sms. Il livello 3 dello Spid serve per accedere ai servizi utilizzando user o nome utente e password ma prevede anche l’uso di un dispositivo esterno.

Come si accede al sito INPS con Spid

Una volta ottenuto lo Spid si deve aprire il sito web ufficiale dell’INPS e cliccare su Accedi in alto a destra. A questo punto compare una piccola schermata che permette di scegliere il metodo di accesso al sito, tra questi troviamo PIN, SPID, CIE, CNS. Oggi ci occupiamo solo del secondo, ovvero dell’accesso tramite l’utilizzo dello Spid.

Quindi si clicca sul tasto SPID che si colora di blu e appare sotto un pulsante con scritto “accedi con spid”. Si clicca con il cursore sopra il pulsante e compare una lista di fornitori del codice. Non si deve far altro che cercare il proprio, ad esempio Poste ID, selezionare con un Tap. Ora si apre una nuova finestra in cui si devono inserire le credeziali di livello 1, ovvero username o email e password. Fatto questo compare un’altra schermata di invio codice o conferma con App. Basta scegliere l’opzione che si preferisce per accedere al sito’INPS in pochi secondi.