La casa a misura d’uomo costa solo 6 mila euro: mai visto prima

Da qualche anno, complice la difficile situazione economica, la riduzione del potere di acquisto e la maggiore consapevolezza sull’impatto delle vite sull’ecosistema, sono radicalmente cambiati i gusti anche in fatto di case.

Se nelle scorse generazioni si faceva a gara su chi riusciva a permettersi la casa più grande, più lussuosa e con più stanze, ora a far gola sono soprattutto camper, van e mini case che permettono di muoversi e viaggiare e costano meno di una casa tradizionale.

La libertà è ad oggi uno dei pochi diritti a cui le persone possono attingere a piene mani e le persone hanno deciso di sfruttare al meglio la propria vita, riducendo l’inquinamento e gli acquisti. Le minicase sono ormai una realtà in tantissime zone del mondo, dall’America all’Europa (soprattutto nei Paesi del nord), arrivando fino all’Asia.

In Cile ad esempio sono state create delle case su ruote chiamate “3×3 Retreat” da alcuni designer ed esperti di architettura, che hanno dato vita a dei veri e propri nidi a forma di baita in legno. A differenza dei monolocali che possono essere affittati a prezzi spropositati nelle maggiori città italiane, questa soluzione è altamente efficiente ed organizzata per la vita di tutti i giorni.

Il progetto è stato ideato dallo studio “Estudio Diagonal Architects” e l’idea ha fatto in pochissimo tempo il giro di tutto il mondo, interessando giovani e meno giovani.

I vantaggi di vivere in una mini casa

Nonostante il prezzo delle case non sia ancora stato reso noto, è ipotizzabile un costo di manodopera e materiale che non superi di troppo i 6mila euro, rendendo questa un’ottima opportunità anche per le persone che, pur non disponendo di grande potere economico, non vuole rinunciare alla privacy e ad una casa propria.

I vantaggi di questo nuovo stile di vita stanno portando sempre più famiglie a rivalutare le proprie priorità, soprattutto quelle legate allo spazio. Vivere in una casa così piccola è innanzitutto vantaggioso da un punto di vista economico, infatti bollette e costi saranno ridotti all’osso anche grazie all’uso delle fonti di energia rinnovabili.

Le minicase sono anche molto meno impattanti sull’ecosistema rispetto alle case tradizionali, sia dal punto di vista della costruzione che della manutenzione e del mantenimento, senza dimenticare infine che vivere in una casa mobile permette di viaggiare e spostarsi, scoprendo nuove culture e nuovi stili di vita, anche totalmente diversi dal proprio.