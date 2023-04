WhatsApp scompare per sempre: controlla subito il modello del tuo smartphone

WhatsApp è una delle applicazioni più scaricate al mondo, tanto che conta attualmente oltre 2 miliardi di utenti attivi. Per migliorare costantemente i suoi servizi vengono sviluppati aggiornamenti sempre nuovi che però hanno bisogno di avanzate tecnologie.

Per fare spazio a tutte le novità previste dai piani degli sviluppatori del team Meta l’applicazione non potrà più essere eseguita sui dispositivi delle scorse generazioni, le quali prestazioni non sono più considerate compatibili con gli obiettivi prefissati dalla holding di Mark Zuckerberg.

Tra le novità previste per il futuro di WhatsApp compaiono la possibilità di pagamento in app che permetterà a clienti di tutto il mondo di acquistare beni dai cataloghi messi a disposizione da commercianti, artigiani e negozianti. Ad oggi questa funzione è in fase di test in India ed in Brasile tuttavia i risultati sono più che promettenti.

Anche l’aumento della sicurezza degli account fa parte dei tanti obiettivi illustrati dagli sviluppatori dato che WhatsApp è stata considerata spesso troppo poco attenta alle tecniche che hacker e truffatori usano per truffare o per impossessarsi degli account altrui.

Tutto ciò andrà ad aggiungersi alle attuali funzioni già implementate nel tempo o che stanno per arrivare, come le immagini, i messaggi e le tracce audio che si autodistruggono dopo un lasso di tempo stabilito, l’aumento del numero dei partecipanti alle videochiamate di gruppo e le modifiche alle sezioni dedicate agli amministratori dei gruppi.

Su quali dispositivi non si potrà più usare WhatsApp

Per garantire standard minimi di funzionamento gli sviluppatori sono costretti ad escludere alcuni modelli meno recenti dagli aggiornamenti. Chiunque sia attualmente in possesso di un modello escluso riceverà delle notifiche ufficiali che arriveranno direttamente dall’applicazione, in cui si potrà leggere che presto la versione non riceverà più alcun supporto tecnico.

I dispositivi presenti nella lista sono esclusi dai nuovi aggiornamenti e non potranno più utilizzare WhatsApp, perciò sarà necessario cambiare smartphone con un modello più recente:

iPhone 5

iPhone 5c

Archos 53 Platinum

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Memo ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT