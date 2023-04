Serenità di coppia: l’ingrediente non troppo segreto che aiuta a mantenerla

Ripristinare l’armonia all’interno della coppia è più semplice di ciò che si crede. Basta riprendere alcune sane e buone abitudini per ritrovare il feeling perduto e soprattutto per farlo durare

L’amore è una cosa semplice diceva una vecchia canzone di Tiziano Ferro. Per alcuni sicuramente è vero mentre per altri non è propriamente così. Alcune coppie si ritrovano ad affrontare fasi critiche anche piuttosto marcate o comunque vivono dei momenti di disagio che non sono propriamente salutari per il rapporto.

Inoltre, col passare degli anni inoltre cala anche un po’ il “desiderio” e i rapporti intimi diventano sempre meno frequenti. In un clima del genere non è così facile mantenere stabile l’equilibrio della coppia. Ma cosa bisogna fare per poter dare nuova linfa alla propria relazione?

Fare l’amore per ritrovare l’equilibrio di coppia: come agire

Niente di più semplice che tornare a “fare l’amore”. Ritrovare l’eros è quanto di più sano possa esserci per due persone. Favorisce la serenità di coppia e aiuta ad andare avanti con felicità ed entusiasmo. Certo, un conto è dirlo un conto è farlo quando la situazione è in freddo da un po’, ma in realtà è meno complicato di ciò che sembra.

La prima cosa è creare l’atmosfera giusta. Ciò non significa che bisogna fare chissà quali grandi preparativi. Basta anche guardare un film mentre si sta a casa sdraiati sul divano. Quel che conta è l’approccio che deve essere pregno di passione. Cercare il contatto fisico, dare baci e dispensare coccole può servire a creare quella giusta dose di eccitazione che serve per risvegliare gli animi assopiti.

Il passo successivo è la condivisione. D’altronde certe cose si fanno in due. Quindi spazio a pensieri e fantasie che possano stuzzicare il partner e renderlo più energetico. Mai sottovalutare il fatto che il sesso aumenta la vicinanza fisica e psicologica e rafforza il legame tra le parti. Di conseguenza anche i progetti e le dinamiche della vita diventeranno più semplici da pianificare insieme.

Chiaramente lasciarsi andare ai piaceri della carne può avere un tornaconto abbastanza importante anche per quanto riguarda il debellamento di ansia, stress e cattivo umore. Questi aspetti spesso portano ad allontanarsi dalla propria dolce metà. Con una bella doccia calda quando si torna a casa da lavoro o un bel brindisi prima di cena si possono alleviare i pensieri negativi e di conseguenza si ritrovare la giusta voglia di stare insieme con la persona che si ama.