Il cammino della morte: dove si trova la strada più pericolosa al mondo

Considerata la strada più pericolosa al mondo dai viaggiatori che l’hanno percorsa è conosciuta anche con l’appellativo di “cammino della morte”. Dove si trova e quali criticità presenta

Di strade pericolose ce ne sono a bizzeffe in giro per il mondo, ma vi siete mai chiesti quale si quella più rischiosa in assoluto? Probabilmente no, ma soprattutto per chi è solito viaggiare verso posti lontani e non troppo conosciuti è bene scoprire qual è il tratto più deleterio da percorrere.

In virtù della sua fama negli anni le è stato affibbiato l’appellativo di “cammino della morte”, il che rende l’idea di ciò che può significare attraversarla. Prima di addentrarci nella questione un piccolo spoiler si può fare: si trova in Sud America.

Il cammino della morte: la storia della strada più pericolosa del pianeta

Nello specifico è situata in Bolivia. La strada parte dalla Capitale La Paz e si chiama via degli Yungas. È caratterizzata da diversi cambi di altitudine, si va dai 3600 metri sul livello del mare per poi arrivare 4500 metri e poi scendere nuovamente a 1500 metri. Il fondo è rigorosamente sterrato e cosa ancor più inquietante, lungo la via non è presente nessun parapetto laterale che possa proteggere gli automobilisti da inquietanti pendii e burroni.

Inoltre a rendere ancor più ardua la cavalcata è la possibilità concreta di dover fronteggiare climi diversi: ciò che significa che si può partire col bel tempo per poi dove far fronte a piogge e nebbia (per niente rara) durante il tragitto. La costruzione di questa strada risale al lontano 1930 quando alcuni prigionieri paraguaiani furono reiventati operai proprio per realizzare il progetto. L’obiettivo era quello di collegale La Paz all’Amazzonia boliviana. Negli anni gli incidenti non sono stati pochi, il più eclatante è avvenuto nel 1983 in cui persero la vita 100 persone.

Come si evince dall’immagine sottostante che ritrae appunto “il cammino della morte” ancora oggi bisogna fare i conti con diverse criticità tra cui frane e cadute di massi dovute alle piogge subtropicali che si abbattono con una certa frequenza sulla zona. La presenza di corsi d’acqua che scendono a cascata direttamente sul manto stradale completa il quadro di questa strada che di sicuro non ha praticamente nulla.

Per chi ama i luoghi estremi è però un’esperienza emozionante, ma anche per chi predilige la natura è una tappa da non perdere. Gli alberi delle Ande e della foresta amazzonica si intersecano lungo il cammino dando vita ad uno spettacolo di rara bellezza. Per scongiurare il peggio è stata comunque costruita una via alternativa moderna e tranquilla anche se molti turisti e abitanti di villaggi remoti continuano a percorrere l’antica via degli Yungas.