Discount: chi produce carne, frutta e verdura che acquistiamo

Discount non è mai sinonimo di scarsa qualità, questo lo sanno bene le migliaia di famiglie che hanno deciso di abbandonare i classici supermercati per prediligere il risparmio.

La crisi dell’ultimo anno ha portato il prezzo dei prodotti alimentari a crescere in maniera critica e gli italiani, ritrovandosi spiazzati e senza potere di acquisto hanno cercato di cambiare le proprie abitudini legate alla spesa alimentare.

I discount in Italia sono diversi ed ognuno di loro offre al pubblico prodotti altamente controllati e composti da materie prime di alta qualità, in molti però ancora giudicano negativamente gli alimenti che si possono trovare sugli scaffali. Ciò che non sanno è che dietro ai marchi meno conosciuti si trovano aziende produttrici che sono famose in tutta la nazione.

Il motivo che ha portato i prezzi dei discount ad essere così contenuti è principalmente l’assenza di pubblicità ma ciò non toglie che la stessa strumentazione utilizzata per produrre alimenti di grandi marchi sia la stessa delle confezioni che si trovano al discount, ecco alcuni esempi specifici dell’Eurospin.

Per quanto riguarda i succhi di frutta, il succo di frutta all’arancia rossa, il multivitaminico e l’Ace Puertosol da 1,5lt dell’Eurospin sono prodotti negli stabilimenti Sterilgarda, mentre i succhi di frutta alla pesca, pera ed albicocca sono lavorati dalla Santal.

Ecco chi c’è dietro i prodotti dei discount

I würstel Tobias da 8 sono prodotti da Fiorucci mentre i würsteloni pollo e tacchino farciti arrivano dagli stabilimenti AIA. Il bastone di salame e la mortadella in vaschetta della Bottega del Gusto arrivano da Fiorucci, mentre il prosciutto cotto in vaschetta da Raspini.

Passando invece alle verdure surgelate, il prezzemolo, il misto soffritto, la cipolla a cubetti e le bietoline porzionate Delizie del Sole sono prodotte da Orogel mentre i piselli finissimi ed il masi nella confezione da 3 barattoli sono prodotti da Bonduelle. Buone notizie anche per i latticini, buona parte degli yogurt e prodotti a base di latte o bevande vegetali sono prodotte dalla Parmalat, dalla Alpro e da Galbani.

I prodotti Eurospin rivelano grandi sorprese non solo nelle sezioni dedicate all’alimentari infatti anche dietro i prodotti per la casa e per l’igiene si nascondono nomi molto noti. Per scoprire le aziende che producono e distribuiscono un certo alimento o prodotto è sufficiente leggere attentamente le informazioni riportate nel retro della confezione.