Non posso fare il bagno dopo mangiato: tutti i falsi miti sulla salute

Ci sono tanti falsi miti sulla salute. Ad esempio, possono o non posso fare il bagno dopo mangiato? Sfatiamone alcuni.

Quando si tratta di salute, molte persone tendono a credere in dicerie senza alcun fondamento. Per tale ragione, è importante fare un po’ di chiarezza e provare a sfatare alcuni falsi miti sulla salute. Fortunatamente, col tempo e la ricerca, la scienza ha fatto luce su molte cose che credevamo vere ma che in realtà non lo sono.

Facendo un esempio pratico, quante volte abbiamo sentito dire “bisogna aspettare tre ore dopo mangiato prima di fare il bagno”? Certamente, tantissime! Eppure, secondo la scienza non esiste alcuna correlazione tra l’orario del pasto e le canoniche tre ore di attesa per poter fare il bagno. Infatti, gli esperti affermano che il rischio è legato ad uno shock termico piuttosto che a quello che avete mangiato.

Ma quello dell’attesa di non poter fare il bagno dopo mangiato è solo uno delle tante legende sulla salute. Infatti, la scienza ha smascherato molti altri falsi miti, eccone alcuni!

Tutti i falsi miti sulla salute

Sono tante le notizie false che abbiamo sulle salute, ma che in seguito a diversi studi e ricerche sono state smascherate dalla scienza. Un altro falso mito, sarebbe quello di migliorare la visione notturna mangiando carote. Infatti, sebbene le vitamine contenute nelle carote siano un vero e proprio toccasana per la salute degli occhi, è anche vero che non influisca sulla visione notturna. Oppure, quante volte chi ha figli si sarà sentito dire che dare lo zucchero ai bimbi li renderebbe iperattivi. Ebbene, diversi studi hanno seccamente smentito questa falsa credenza, affermando che non esiste nessuna correlazione diretta tra l’assunzione di zuccheri da parte dei bambini e l’iperattività.

Tra i falsi miti che ci hanno accompagnato in questi anni, la credenza che scrocchiare le dita faccia venire l’artrosi. In questo caso, a smentire questa legenda è stato il dottor Donald L. Unger che, facendo da cavia al suo stesso esperimento, ha scrocchiato le dita di una sola mano per cinquant’anni. La mancanza di artrosi nella mano oggetto dell’esperimento ha confermato uno studio già in corso dagli anni Settanta, in più, gli ha permesso di vincere il premio Ig Nobel del 2009.

Insomma, la scienza negli anni ha smentito diversi miti sulla salute e chissà quante altre bugie e bufale su cure e malanni, in cui molti credono, saranno smascherate!